EPGİS Başkanı Aktaş: Akaryakıt fiyatlarında ciddi bir düşüş bekliyoruz

Enerji sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını belirtti.

Dolarda yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, “Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz.” dedi.

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

“Dövizdeki düşüş enerji piyasasına da yansıyacak”

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek ise, Cumhurbaşkanı dün açıklanan ekonomik tedbirlerin, her sektörü olduğu gibi enerji sektörünü de doğrudan etkilediğini söyledi.

Dövizdeki düşüşün, enerji piyasasındaki fiyatlandırmalara da yansıyacağına işaret eden Dilek, “Dün atılan adımlarla akaryakıtta fiyatın düşmesi bekleniyor. Bu, enerji sektörünün reel piyasaya desteği olarak yorumlanmalı, biz öyle yorumluyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün yüzde 15'lere varacağını düşünüyorum. Adımlar piyasayı pozitif etkiledi.” diye konuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.