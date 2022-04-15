ERRA'dan Ukrayna'ya enerji altyapısı desteği

Mehmet KARA

Türkiye'nin de EPDK tarafından temsil edildiği Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Genel Kurulu toplandı ve yeni yönetimini belirledi.

ERRA Genel Kurulu’nda, yönetim kurulu üyeliği için Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Macaristan’ın düzenleyici kurumlarından üst düzey yöneticiler yarıştı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda, EPDK Kurul Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek’in yanı sıra, Avusturya’dan Dietmar Preinstorfer, Gürcistan’dan Maia Melikidze, Kuzey Makedonya’dan Adrijana Nelkova-Chuchuk, ve Macaristan’dan Pal Sagvari Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiler. ERRA'nın dönem Başkanlığına Gürcistan temsilcisi Maia Melikidze getirilirken, Başkan yardımcılığını Macaristan'dan Pal Sagvari üstlendi.

Ukrayna enerji altyapısına destek

ERRA Genel Kurulu, Ukrayna'nın elektrik altyapısının güçlendirilmesinde kullanılmak üzere bu ülkeye 25 bin Euro'luk bir destek fonunu onayladı. Söz konusu fon, Enerji Topluluğu Sekretaryası ile Ukrayna Enerji Bakanlığı arasında imzalanan güven anlaşması ile Rusya ile savaş halindeki Ukrayna’nın enerji altyapısının işlerliğinin korunmasını sağlamak üzere kaynak tahsisi amacıyla oluşturulmuştur. ERRA Yönetim Kurulu ve EPDK Kurul üyesi Ahmet Çağrı Çiçek yeni dönemde de bölgesel enerji düzenleme faaliyetlerine Türkiye'nin etkisini sürdüreceğini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesinin en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Çiçek, bu süreçte bölgesel enerji dengelerinin gözetilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

EPDK temsilcisinden barış vurgusu

Çiçek şunları söyledi: "Yurtta barış dünyada barış ilkesi elbette vazgeçilmezimizdir. Ancak bugün dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Bu savaşın etkileri bölgesel enerji piyasalarında uzun yıllar hissedilebilir. Bu sebeple ERRA'nın üzerinde önemli bir sorumluluk var. Bu konuda ülkemizin ortaya koyduğu duruşu ERRA yönetiminde de sürdüreceğiz."

48 üyeli referans topluluğu

Üyelerinin düzenleyici çerçevelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi misyonuyla sürekli gelişen ve düzenleme dünyasında bir referans noktası olma vizyonuyla çalışan ERRA’nın 48 üyesi bulunuyor. Ahmet Çağrı Çiçek'in yönetim kurulu üyeliği ile birlikte EPDK da birliğin ortaya koyduğu politikalara ve bölgesel enerji düzenleme faaliyetlerine önemli katkılar sağlıyor.