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EÜAŞ, küresel piyasalar için şirket kuruyor

EÜAŞ'a bağlı 2.19 milyar TL sermayeli EUAS International AŞ kurulacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Elektrik Üretim AŞ'nin hakim ortak olduğu 2.19 milyar TL sermayeli EUAS International AŞ'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre kurulacak şirket her biri 1 dolar değerinde 150 milyon adet hisseye sahip olacak. Merkezi Ankara'da olacak şirketin sermayesinin hesaplanmasında 14.6371 TL dolar kuru karşılığı esas alındı.