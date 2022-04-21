EÜAŞ, küresel piyasalar için şirket kuruyor
EÜAŞ'a bağlı 2.19 milyar TL sermayeli EUAS International AŞ kurulacak.
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Elektrik Üretim AŞ'nin hakim ortak olduğu 2.19 milyar TL sermayeli EUAS International AŞ'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre kurulacak şirket her biri 1 dolar değerinde 150 milyon adet hisseye sahip olacak. Merkezi Ankara'da olacak şirketin sermayesinin hesaplanmasında 14.6371 TL dolar kuru karşılığı esas alındı.