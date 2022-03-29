EÜAŞ, özel sektörden elektrik alımı ihalesini iptal etti

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), yaptığı açıklama ile özel sektörden elektrik enerjisi satın almak için açtığı ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin EÜAŞ’ın sitesinde yapılan duyuruda, “8 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 1 Nisan 2022-31 Arlık 2025 döneminde yerli kömür, ithal kömür, doğalgaz yakıtlı santraller ve yenilenebilir enerji kaynaklı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketler ile tedarik lisansı sahibi özel şirketlerden elektrik enerjisi satın alınması işlemi idarece iptal edilmiştir. İlana teklif sunan şirketlerin geçici teminat mektuplarının iadesi için ayrıntılı bilgi aşağıda belirtilmiştir. 8 Mart 2022 tarihli ilanlar kapsamında teklif sunan şirketlerden geçici teminat mektubunu/mektuplarını elden almak isteyen şirketlerin; söz konusu mektupları şirket adına elden teslim almaya yetkili kişi/kişileri belirten bir resmi yazı ile en geç 30 Mart 2022 tarihi mesai bitimine kadar Teşekkülümüz Enerji Alış-Satış Daire Başkanlığı’na başvurması gerekmektedir. 30 Mart 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan şirketlere ait geçici teminat mektupları ilgili bankalara iade edilecektir.” ifadelerine yer verildi.