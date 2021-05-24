EÜAŞ'ın payı özelleştirme kapsamına alındı

Elektrik Üretim AŞ'nin TGT Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'deki yüzde 0.03158 oranındaki iştirak payı özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete'nin 22 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre satış yöntemiyle ihale edilecek iştirak payı ile ilgili özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.