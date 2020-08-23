Eyüp Aratay: Doğalgaz müjdesi sektörü sevindirdi

23 Ağustos 2020

DÜNYA Dijital canlı yayınında Vahap Munyar’ın sorularını yanıtlayan Eyüp Aratay, açıklanan 320 milyar metreküp rezervin, 200 trilyon metreküplük dünya toplam rezervine bakıldığında yüksek bir rakam olmadığını, ancak gelecek açısından umut verdiğini söyledi.

Patronlar Anlatıyor'un bu pazarki konuğu Eyüp Aratay, şöyle konuştu:

“320 metreküp rezerv az, ama bu bir yolculuktur. Arkası gelecektir. Bu alanda ciddi yatırımlar yapıldı. Son teknoloji yatırımlar oldu. Sondaj daha tamamlanmadı. Bin metre daha inilecek. Belki de daha iyi sonuçlara ulaşacağız. Derin sularda petrol ve doğalgaz aramak dünyanın en zor işi. Maliyetli bir iş. Tahminlere göre 5-7 yıl içinde minimum 5 milyarlık yatırımdan söz ediliyor. Bu işin muhtemel, mümkün ve kanıtlanmış fazları var. Biz şimdi mümkün noktasındayız. 3 boyutlu sonuçlar alındıktan sonra kullanım konusundaki bilgiler netleşecek.”

Petrol ve gazın Türkiye’nin kuzeyindeki Rusya’da, güneydeki Ortadoğu ülkelerinde bulunduğuna işaret eden Aratay, “Biz de neden olmasın. Aramaya devam edeceğiz. Aramayı sürdürdüğümüz sürece bu alana yatırım yapılacak demektir. Platform kurmak, kuyu açmak gibi konularda rekabetçi noktaya gelinecektir” dedi.

Eksen değişikliği felsefi

Bulunan rezervin, Türkiye’nin ihtiyacının 7 yıllık bölümünü karşılayacağından söz edildiğine değinen Aratay, başka kaynaklardan da doğalgaz alındığını, bu nedenle bulunan rezervin aslında daha uzun süre kullanılacağını söyledi.

Doğalgaz bulunmasının eksek değişikliğine yol açıp açmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Aratay, “Eksen değişikliği, felsefi anlamda bir eksen değişikliğidir. Bu kanala yönelirsek, arama yapan, üreten ülke olacağız demektir. Bu açıdan bakmak gerekir” diye konuştu.

Pandemi sektörü etkiledi

Türkiye LPG Derneği Başkanı İpragaz CEO’su SHV Ülke Başkanı Eyüp Aratay, sektöre ve enerji gündemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Pandemide sıkıntılar oldu. Mayıs ayında dökme satışlar yüzde 53, otomotiv yakıtlarında yüzde 29, tüplüde ise yüzde 6 daralma oldu. LPG pazarı toplamda yüzde 26 daraldı. Pandemi ile pazar daraldı. Ancak, normalleşmeyle beraber rakamlar giderek eski yerine dönüyor.

Otogazda dünya birincisiyiz

Otogazda dünyaya örnek ülkeyiz. 1996’da başladıktan sonra istikrarlı şekilde büyüdük.

Bugün 3,3 milyon tonluk tüketim ile dünyanın en büyük otogaz pazarıyız.

Türk tüketicisinin LPG kullanımı ile ilgili bir araştırma yapıldı. Otogazda, yüzde 50’nin üzerindeki kullanıcı ekonomik olduğunu, yüzde 50’ye yakını ise çevreci olduğunu belirtiyor.

Hibrit araçlarda da LPG’ye uyarlamalar yapılıyor. Böylece araç, hem benzin hem otogaz hem de elektriği kullanabilecek.

Otomotiv yakıtları pazarı, devlet açısından, dolaylı vergide önemli rol oynuyor. LPG, konutlarda, doğalgaza karşı vergide dezavantajlı. Doğalgazın vergisi yok denecek kadar az.

LPG doğalgaza alternatif değil. LPG’yi taşınabilir gaz olarak konumlandırmak gerek.

Dijitale 15 milyon euro yatırım

İpragaz olarak dijital alana çok yatırım yaptık. Pandemi döneminde bu alandaki çalışmalarımız hızlandı. Pandemi döneminde dijital platform üzerinden talepler aldık. Dijitale dönüşüme 1999’da başlamıştık. İpragaz Türkiye olarak bu alanda 15 milyon euro yatırım yaptık.

Pandemide sokağa çıkma yasakları dolayısıyla en çok otomotiv alanındaki satışlar ciddi darbe aldı. Şirketimiz Evas, üretiminin yüzde 92’sini ihraç ediyor. Bütün dünyada pandemi sürecinde LPG tüpü ihtiyacı oldu. Üretim rekoru kırdık. Bir ayda 250 bin tüp ürettik.”