Fatih Birol'dan tatil sezonu uyarısı: Akaryakıt yetersizliği yaşanabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yaşanmakta olan enerji krizinin küresel ekonominin 1970'lerde yaşadığı petrol şokundan "çok daha büyük" olduğunu söyledi.

Almanya'da yayınlanan Der Spiegel'e konuşan Birol, arz sıkışıklığına bağlı olarak bu yaz Avrupa'da akaryakıt yetersizliği yaşanabileceği uyarısında bulundu.

"Avrupa'da ve ABD'de ana tatil sezonunun başlaması ile akaryakıt talebi artacak. Bunun ardından özellikle Avrupa'da motorin, benzin ve gaz yağında yetersizlik görebiliriz" diye konuşan Birol, yaşanmakta olan enerji krizinin 1970'lerdeki petrol şokundan daha uzun sürebileceği uyarısını da yaptı.