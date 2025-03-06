Galata Wind faaliyet raporunu açıkladı! İşte 2024 performansı...

Galata Wind Enerji A.Ş., yenilenebilir enerji sektöründe küresel ve ulusal düzeyde büyümesini sürdürürken, 2024 yılında da önemli bir performans sergiledi.

Şirketin 2024 yılı EBITDA’sı 1.635,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Özkaynaklarla finanse edilen yatırımlar sayesinde Net Borç / EBITDA oranı 0,54 seviyesinde kalırken, enflasyon muhasebesi uygulamaları sonucu net kârı 834,4milyon TL oldu.

2024 yılı sonunda Galata Wind, rüzgar enerjisi üretimini bir önceki yıla göre yüzd 11,7 artışla 757.907 MWh’ye ulaştı, güneş enerjisi üretimi ise yüzde 2,1 artışla 52.220 MWh olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilir büyümenin anahtarı

2024 yılını değerlendiren Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, enerji sektörünün riskler kadar fırsatları da içinde barındıran, son derece dinamik bir yatırım alanı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

* Yenilenebilir enerji, iklim krizinin etkilerini derinden hissettiğimiz bu dönemde dönüşümün merkezinde yer alıyor ve sürdürülebilir büyümenin anahtarını oluşturuyor. Tüm dünyada yangın, kuraklık, sel gibi doğal afetlerin giderek artması, çevre dostu enerji kaynaklarına olan ihtiyacı çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Sadece yenilenebilir enerji alanında faaliyette bulunan bir şirket olarak, 2030 yılına kadar yurt dışındaki projelerimizle birlikte yenilenebilir enerji kapasitemizi 1.000 MW’ın üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz.

2024 yılı başında 16,4 MW’lık ilk fazı ile faaliyete geçen Taşpınar Hibrit GES projesine yıl boyunca yatırım yapmaya devam eden Galata Wind, ikinci fazı 2025 yılının başında devreye almayı planlıyor.

2024 yılında Mersin RES’te 39 MWe’lık kapasite artırımı için sürdürülen çalışmalarla santrale 6 adet Vestas V162 6,2 MW türbin eklendi. 2025 yılının ilk çeyreğinde bu kapasite artırımının kabulü planlanıyor.

2025 yılı beklentileri

Galata Wind, 2025 yılında da büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımlarını hızlandırarak sürdürecek ve yurt içi ile yurt dışındaki satın alma fırsatlarını yakından takip etmeyi hedefliyor.

Özellikle Avrupa’daki proje geliştirme çalışmalarının yatırım aşamasına taşınması planlanırken, şirket 2025 yılı için yıllık üretim hedefini 900.000 - 980.000 MWh aralığında belirledi.

Yenilenebilir enerji sektöründeki liderliğini sürdüren Galata Wind, yatırımlarına devam ederken sürdürülebilirlik ve karbon azaltımı hedeflerine olan bağlılığını da güçlendirmeye devam ediyor.