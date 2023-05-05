Gayrimenkul projelerini tamamlayıp enerjiye 2 milyarlık yatırım yapacak

Gayrimenkul, turizm, yenilenebilir enerji alanlarında da faaliyet gösteren ve bugüne kadar 40 binden fazla konut ve ticari alan geliştiren Ağaoğlu Şirketler Grubu, enerji sektörüne odaklanacak.

Grubun yatırım planları ve yeni hedeflerini düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, gayrimenkul sektöründe projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Grubumuzun aldığı stratejik kararla, başta yenilenebilir enerji olmak üzere sürdürülebilirlik prensiplerine uygun diğer sektörlerde de büyüyeceğiz” dedi.

Ağaoğlu’nun Türkiye’de yenilenebilir enerjide 2007 yılında aldığı lisanslarla sektörün ilk yatırımcıları arasında bulunduğunu ifade eden Burak Kutluğ, “Bugüne kadar yapılan yatırımlarla grubun geliştirdiği toplam kurulu güç 637 MW’a ulaştı.

Ağaoğlu Enerji Grubu çatısı altında devam eden ve yıl sonunda tamamlanacak yatırımlarla 364 MW’lık bir kurulu gücümüz var” bilgisini verdi. Başta rüzgâr santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne 550 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Kutluğ, “Bu yılın sonuna kadar enerji alanında yaklaşık 2 milyar TL’lik bir yatırım bütçemiz var.

Gelecek iki yıl için de 500 MW’lık bir kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Beş yıllık süre sonunda da bu büyüklüğü 1000 MW’a çıkarmayı planlıyoruz. Yatırım portföyümüzü rüzgâr ve güneş santralleri oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

Yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanacaklarını belirten Kutluğ “Şu anda Tatlıpınar’a yaptığımız ek 79 MW güneş ve ek 33 MW rüzgâr yatırımının yanı sıra Yalova ve Gemlik’teki santrallerimizde de 30 MW’lık kapasite artırımı yatırımlarımıza başladık. Bunlara ek olarak, HES yatırımımızın olduğu bölgede 4 MW’lık bir GES kurarak hibrit hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Ağaoğlu, diğer taraftan Tatlıpınar Enerji ile de halka açılma sürecinde. Dünyadaki yenilenebilir enerji alanındaki teknolojinin sürekli geliştiğini ve bu gelişmeleri yakından izlediklerine işaret eden Kutluğ, bu konudaki stratejilerini şöyle özetledi: “Şu an tüm dünya enerji depolaması üzerinde çalışıyor ve bunu başaran enerjide oyunu değiştirecek.

Yine tüm dünyanın üzerinde çalıştığı bir diğer başlık ise yeşil hidrojen. Bu iki konu üzerinde ciddi çalışmalarımız var. Entegre bir enerji grubu haline gelmek için bu alanlara da yatırım yapma hedefimiz var. Bir diğeri elektrikli araçlar. Ağaoğlu Enerji Grubu olarak elektrikli araç şarj istasyonlarında alternatifleri düşünebiliriz.”

Enerjide yurt dışı fırsatları inceliyoruz

Bu süreçte, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki yatırım fırsatlarına da odaklanacaklarına işaret eden Kutluğ, “Yeni yatırımlarımızı sadece Türkiye’de değil yurt dışında da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Markamızın itibarının çok kuvvetli olduğu ülkelerde, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da var olmak istiyoruz. Doğu Avrupa, Balkan ülkeleri, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri gibi bölgelerdeki fırsatları yakından inceliyoruz” açıklamasında bulundu.