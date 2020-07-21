Gaz iletimi azaldı, Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükseliyor

21 Temmuz 2020

İngiltere NBP hub’ı gün öncesi vadeli kontrat bugün en son 0,55 p artışla 13,15 p/th’den işlem gördü. Hollanda TTF hub’ı gün öncesi kontrat ise 0,23 EUR artışla 4,65 EUR/MWh seviyesinde belirlendi.



NBP Ağustos kontratı en son 0,58 p yükselişle 12,85 p/th’den satış yaptı. Muadili TTF Ağustos kontratı ise 0,15 EUR artışla 4,93 EUR/MWh seviyesine yükseldi.



Norveç İletim Şebekesi Operatörü verilerine göre, ülkenin Avrupa’ya ilettiği doğal gaz hacmi en son günlük 33 milyon m³ azalışla 270 milyon m³ seviyesinde kaydedildi. İngiltere merkezli Brook Green analistleri ise doğal gaz fiyatlarının karbon fiyatlarındaki yükseliş ile desteklendiğini bildiriyor.



Ayrıca, bugün Avrupa Birliği (AB) tarafından açıklanan 750 milyar EUR büyüklüğündeki teşvik paketi de gaz fiyatlarındaki yukarı yönlü bu harekete katkı sunmuş olabilir.