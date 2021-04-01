GAZBİR'in projesi ile temiz enerjiye geçişte yeni bir adım atılıyor

Mehmet KARA

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payının arttırılmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştı. Bir yandan yenilenebilir kaynakları daha çok devreye alıp fosil yakıtların payını azaltmaya çalışırken, enerji verimliliği uygulamalarına da ciddi ağırlık veriliyor.

Bu tür çalışmaların tamamı tüm dünyada enerji dönüşümü kavramı altında toplanıyor. Bu konuda kritik rol biçilen unsurlardan biri ise hidrojen. Türkiye, hidrojenin kullanımı konusunda en ileri çalışmaların yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor.

Emisyon da ithalat da azalacak

Bu alandaki çalışmalar adım adım sonuç vermeye başlıyor. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği GAZBİR’in kurduğu doğalgaz ve hidrojeni iç içe geçirecek Temiz Enerji Teknoloji Merkezi Konya’da açılıyor. AKSA Doğal Gaz ve ENERYA Enerji tarafından finanse edilen laboratuvarın açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından gerçekleştirilecek.

Merkez’de yapılan ar-ge çalışmaları sayesinde, doğalgaza hidrojen enjekte edilerek, hem karbon yoğunluğu azaltılacak hem de Türkiye'nin doğalgaz ithalatı düşürülecek. “Enerji dönüşümünün kayıp halkası” olarak nitelendirilen hidrojenin, Konya’daki laboratuvarda doğalgaz ile harmanlanıp temiz enerji olarak vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Dönmez: Tüm ülkeye yayılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojenin belirli oranla doğalgaza enjekte edilerek kullanıma sunulacağını, bu sayede doğalgazın performansının da artacağı bilgisini paylaştı. Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek hidrojenin doğalgaz ile harmanlanmasından elde edilecek kompozit gazın kullanımıyla bu yeni temiz enerji formunun, orta vadede tüm Türkiye’ye yayılacağını ifade etti.

GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Merkezi’nde bugüne kadar doğalgaza çeşitli oranlarda hidrojen karıştırma testleri yapıldı. Bu çalışmalarda doğalgaz ve hidrojen karışımındaki hidrojen payı yüzde 5, 10, 15 ve 20 seviyelerinde denendi. Elde edilen karışım, test amaçlı yakıldı. Elde edilen sonuçlara göre mevcut doğalgaz iç tesisatlarında ve tüketici cihazlarında önemli bir değişikliğe gerek kalmaksızın yüzde 20’si hidrojenden oluşan gaz karışımı kullanılabilecek durumda. Daha yüksek oranlara çıkmanın yan etkileri ve gerektirebileceği yatırım ve çözümler konusundaki çalışmalar ise devam ediyor.

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan:

Emisyon belirgin şekilde düşecek

Türkiye Doğal Daz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, son 30 yılda hidrojen üretim teknolojilerinin geliştirilmesiyle hidrojen ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü belirtti. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla son üç yılda sadece hanelerde 100 milyon ton civarında emisyon tasarrufu sağlandığını kaydeden Arslan “Bu sayede 20 milyon ton civarında zararlı maddenin doğaya salınması engellendi. Hidrojenin doğalgaz ile harmanlanması sonrası emisyon oranları çok daha belirgin oranlarda düşecek” dedi.