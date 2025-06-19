Gazprom: Avrupa’nın doğal gaz tüketimi 30 yılın dibinde

Gazprom Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, Avrupa’nın doğal gaz tüketiminin 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi. Asya ise yıllık 100 milyar metreküplük talep artışıyla öne çıkıyor.

Aksyutin, Avrupa pazarındaki daralmaya karşılık Asya’daki doğal gaz talebinin artış gösterdiğine dikkat çekerek, bu bölgede beş yıl içinde yılda 100 milyar metreküplük ek talep oluşacağını ifade etti. Doğal gazın küresel enerji tüketimindeki payının ise 2050 itibarıyla yüzde 26’ya ulaşacağı öngörülüyor.

2021'de Avrupa'ya 201,7 milyar metreküp gaz sevk eden Gazprom’un bu hacmi 2023'te 15 milyar metreküpe geriledi. Şirket, kaybettiği pazarları LNG tedarikçilerine kaptırırken, stratejik odağını Asya-Pasifik bölgesine kaydırıyor.