Gazprom, İtalya'ya doğal gaz sevkiyatını azalttı

Rus doğal gaz devi Gazprom'un İtalya'ya sevkiyatını bugün yüzde 15 civarında azalttığı açıklandı. İtalyan enerji şirketi Eni, Gazprom'un doğal gaz sevkiyatındaki düşüşe bir açıklama getirmediğini belirtti.

İtalya, doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyor. Bu, yılda 29 milyar metreküp gaz ithalatı anlamına geliyor.

Eni, doğal gaz tedarikini artırmak için son olarak Cezayir ile anlaşma imzalamıştı.