Gazprom, İtalya'ya ilk LNG kargosunu teslim etti

Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla gaz sevkiyatı Ukrayna'daki askeri çatışmanın ardından 2022'den bu yana düşerken, deniz yoluyla LNG sevkiyatı artıyor.

Gaz taşıyıcısı Cool Rover Salı günü Livorno limanındaki FSRU Toscana terminaline ulaştı. Gazprom yorum talebine yanıt vermedi.

Rusya'nın Yamal LNG tesisi son birkaç yıldır İtalya'ya çok sayıda kargo tedarik etmiş durumda.

Yıllık kapasitesi 1,5 milyon metrik ton olan küçük ölçekli LNG Portovaya tesisi Eylül 2022'de faaliyete geçti. Tesisten ilk kargolar Türkiye, Yunanistan ve Çin'e tedarik edildi.

Gazprom ayrıca Mart ayında İspanya'ya ilk LNG kargosunu tedarik etti.

Rusya'nın Ocak-Kasım ayları arasındaki toplam LNG ihracatı bir önceki yıla kıyasla %4,7 artarak 29,1 milyon metrik tona ulaştı ve yarısından fazlası Avrupa'ya gitti.