Gazprom'dan Avrupa'ya doğal gaz uyarısı: Yaza dikkat!

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa ülkelerinin yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret ettiği açıklamasında, söz konusu depolarda 31 Mart itibarıyla 34,3 milyar metreküp gaz kaldığını belirtti.

Hava sıcaklıklarına rağmen...

Avrupa'da depolardan çekilen gazın rekor seviyeye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu rekorun mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen yaşandığı vurgulandı.

Avrupa'nın, depoları doldurma dönemine önemli oranda boş depolarla başlayacağı aktarılan açıklamada, "Güvenilir gaz kaynaklarının azaldığı göz önüne alındığında, Avrupa bu yaz yer altı depolarını doldurmakta ve gelecek kışa hazırlanmakta zorlanacak." ifadesi kullanıldı.