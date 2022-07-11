Gazprom'dan Avrupa'yı tedirgin eden kararlar

Rusya doğal gazını Baltık Denizi altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki akış, bakım çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz'a kadar durduruldu.

Kuzey Akım'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, halihazırda Avrupa'ya günlük 67 milyon metreküp doğal gaz ulaştıran boru hattı 11-21 Temmuz tarihlerinde bakıma alınacak.

Gazprom, 15 Haziran'da Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının düşeceği uyarısında bulundu. Ardından söz konusu hattın toplam kapasitesinin yüzde 40'ı oranında doğal gaz kesintisine gidildi.

Avrupa, Rusya'nın Avrupa gaz arzını daha da kısıtlamak için planlı bakımı uzatabileceği kaygısını yaşıyor. Kış için depoları tamamen doldurmayı hedefleyen Avrupa ülkeleri, Rusya tarafından atılan bu adımların planlarını bozacağından endişe ediyor.

İtalya'da yeni kesinti

Öte yandan İtalyan enerji firması ENI de Rus enerji şirketi Gazprom'un yeni bir kesintiye giderek bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp gaz tedarik edeceğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurdu.

ENI'den yapılan açıklamada, "Gazprom, ENI'ye önceki günlerde yaptığı ortalama 32 milyon metreküp yerine bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp/gün gaz tedariki edeceğini duyurdu. ENI, gaz akışına ilişkin yeni ve önemli değişiklik olması halinde daha fazla bilgi sağlayacaktır." denildi.

Gazprom, 15 Haziran'da ENI'ye gaz tedarikini yüzde 15 azalttığını açıklamıştı. Rus enerji firması, 17 Haziran'da da ENI'nin talep ettiği günlük yaklaşık 63 milyon metreküplük gaz miktarının sadece yüzde 50'sini karşılayacağını İtalyan firmasına iletmişti.

İtalya'nın Rus gazına bağımlılığı yüzde 25'e indi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş dolayısıyla Rus gazının önemli ölçüde alıcısı olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Rusya'nın arası açılmıştı.

Enerjide Rus gazına olan bağımlığını azaltma hedefindeki İtalya da enerji kaynaklarını çeşitlendirmek üzere Cezayir'den temin ettiği gaz miktarını arttırmış, ayrıca bu konuda Kongo ve Angola gibi ülkelerle de görüşmelerde bulunmuştu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de 24 Haziran'da AB Liderler Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Rus gazına olan bağımlılık, geçen yıl yüzde 40 civarındaydı. Bugün bu oran yüzde 25." ifadelerini kullanmıştı.