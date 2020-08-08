GCC ve Irak, OPEC+ kısıntılarına uyacak
Irak ve Katar dışındaki GCC üyeleri OPEC+ kısıntılarına uyum göstereceklerini açıkladılar.
Irak ve Katar hariç, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üye ülkelerinin enerji bakanları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretim kısıntılarına uyumlu hareket edeceklerini yapılan yazılı açıklamada duyurdu.
Bahreyn, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak enerji bakanlarından gelen açıklamada üretim kısıntılarında hedeflenen düzeye ulaşılmadığı, ancak gelecek aylarda oluşan farkın telafi edileceği belirtildi.