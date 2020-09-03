GE Yenilenebilir Enerji, Kirazlı ve Meryem rüzgar santrallerini tamamladı

03 Eylül 2020

GE Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de 53 MW üretim kapasiteli Kirazlı ve 32 MW üretim kapasiteli Meryem rüzgâr çiftliklerinin kurulum ve devreye alma süreçlerini tamamladığını duyurdu.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre bu iki rüzgâr santrali, Türkerler İnşaat ve RT Enerji’nin geçen yıl toplam 158 MW enerji üretimi için vermiş olduğu daha kapsamlı siparişin bir bölümünü oluşturuyor. Sipariş, Kirazlı, Meryem, Şile, Pamukova ve Mahmut Şevket karasal rüzgâr santralleri olmak üzere toplam 5 tesisi içeriyor.

Bu tesislerde GE’nin 3 MW’lık karasal rüzgâr türbinlerinden 49 adet kullanılacak ve toplam 158 MW’lık enerji üretilecek. Bu sayede bölgeye 183 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede yenilenebilir enerji sağlanacak.

GE, türbin kanatlarının üretimini LM Wind Power’ın İzmir, Bergama’daki türbin kanadı üretim tesislerinde yerel olarak gerçekleştirdi. GE, bu tesislerde şu anda 450’nin üzerinde personel istihdam ediyor. GE ekibi tüm türbin montajlarını 2020 yılı Haziran ayı sonunda tamamladı.

"Tarife garantisine ek olarak yerli katkı teşviğinden yararlandık"

Konuyla ilgili RT Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş ve Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker'in birlikte yaptıkları ortak açıklamada: “RT-Türkerler ortak girişimi olarak GE’nin genel merkezi ve Türkiye ekibiyle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda ortaya çıkan sinerjiden şirketlerimiz adına mutluluk duyuyoruz. Bu sinerji sayesinde, Meryem ve Kirazlı rüzgar enerjisi santrallerini devreye alıyoruz. Diğer yandan, bu iki projeyi de içeren 158 MW’lık portföyümüzde tarife garantisine ek olarak yerli katkı teşviğinden yararlandık. GE bizim için bu anlamlı yolculukta sadece bir tedarikçi değil aynı zamanda bir çözüm ortağıdır.” ifadelerine yer verildi.

GE Yenilenebilir Enerji Karasal Rüzgâr Türbini Grubu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı ve CEO’su Manar Al-Moneef ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Halihazırda 1.2 GW’yi aşkın kurulu güç ve 500 rüzgar türbinimizin bulunduğu Türkiye’de yeni enerji projelerini hayata geçiriyor olmanın ve ülkeye daha fazla yenilenebilir enerji sağlamanın heyecanını yaşıyoruz. Ülkede yürürlüğe giren YEKDEM ile birlikte 2020, Türkiye rüzgar enerjisi sektörü için çok önemli bir yıl oldu. Biz de Türkerler ve RT Enerji ile birlikte bu momentumun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”