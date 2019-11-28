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GE Yenilenebilir Enerji MENAT CEO'su Moneef: Türkiye’deki rüzgar hızı inanılmaz

GE Yenilenebilir Enerji’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) Başkanı ve CEO’su Dr. Manar Al Moneef, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada Türkiye’yi “Yerli yatırımcı sayısının nispeten çok olduğu, çok iyi bir pazar” olarak nitelendirdi.

GE Yenilenebilir Enerji MENAT CEO'su Moneef: Türkiye’deki rüzgar hızı inanılmaz
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