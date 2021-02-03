Geçen yıl benzin satışları yüzde 3,2 azaldı

Petrol Sanayi Derneği(PETDER), 2020 yılında benzin satışlarının yüzde 3,19 oranında azaldığını açıkladı. PETDER'in yayınladığı aylık bültene göre benzin satışları 3 milyon 89,5 bin m3 oldu.



Geçen yıl motorin satışları yüzde 0,29 artışla 29,63 milyon m3, otogaz satışları yüzde 8,59 düşüşle 2,98 milyon ton oldu.



Aralık ayında benzin satışları yüzde 19,52 düşüşle 204 bin 77 M3, motorin satışları yüzde 1,19 düşüşle 2,44 milyon M3 ve otogaz satışları yüzde 22,33 düşüşle 206 bin 470 ton olarak gerçekleşti.