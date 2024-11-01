General Solar’dan 165 MW’lik Enerji Köyü Projesi

Güneş DOĞDU SOYLU

Türkiye’nin birçok bölgesinde ger­çekleştirdiği güneş enerjisi sant­ralleri (GES) projeleri ile hem yatı­rımcılara hem de ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesinde öncü rol üstlenen firmalar arasında yer alan Gene­ral Solar, 165 MW’lik Enerji Köyü Proje­si ile dikkat çekiyor. 80 MW’lik ilk Enerji Köyü Projesini tamamlayan General Solar, 85 MW’lik ikinci Enerji Köyü Projesine de start verdi.

General Solar’ın, 12 yıldır Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin birçok böl­gesinde 750 MW’nin üstünde endüstri­yel ölçekli sürdürülebilir enerji projeleri ve yatırımlarına öncülük ederek ülkenin enerji gücüne güç kattığına vurgu yapan General Solar Yönetim Kurulu Başka­nı Ali Demirdaş, “Sektörün en eski ve de­neyimli firmalarından olan General Solar olarak, güneş enerjisi sektöründe öncü ve yenilikçi bir firma olmak için yıllardır ça­lışıyoruz.

Projelerde arazi alımından baş­layarak kurum izinleri belediyeler imar ve ruhsat olmak üzere keşfin yapılması, fi­zibilite çalışması, elektrik-statik projele­rinin mevcut sahaya uygun şekilde tasar­lanması, proje onay süreci, teşvik süreci takibi, dünya çapında kabul görmüş kalite standartlarına sahip güneş enerji sistemi ekipmanlarının temini-kurulumu, tesisin devreye alınması, geçici kabul işlemleri, işletme-bakım hizmetleri safhalarında uz­man kadromuz ve yenilikçi vizyonumuz ile hizmet sunmak adına işin her aşamasın­da büyük bir titizlik ve özenle çalışıyoruz.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak GES yatırımcılarına güvenilir hizmet su­nan firmamız, sektörünün önde gelen fir­malarının çatılarını ve arazilerini güneşle buluşturuyor. General Solar, aynı zaman­da enerji sektörünün önemli yatırımcıları arasında yer almaktadır” dedi.

Enerji Köyü”nün 80 MW’lik ilk etabı hayata geçirildi

Sektörde üstlendikleri misyonla önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen Ge­neral Solar’ın önemli projelerinden biri­sinin de “Enerji Köyü” projeleri olduğunu ifade eden Demirdaş, 80 MW “Enerji Köyü” proje hedeflerinin ilkini hayata geçirme­nin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ali Demirdaş, “Gaziantep’te, şirketlerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve karbon ayak iz­lerini sıfırlamak amacıyla hayata geçirdi­ğimiz 80 MW kapasiteli Enerji Köyü proje­mizle gurur duyuyoruz. Bu projede, 25 MW ile 2 MW arasında değişen kapasitelerde 10 farklı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuru­lumu gerçekleştirdik.

80 MW Enerji Köyü­müzde yer alan firmalarımız ve kapasitele­ri şu şekilde, 25 MW Göymen Food GES1, 13.3 MW Göymen Food GES2, 9 MW Öz­men Un GES, 4.1 MW Bedir Un, 1.7 MW Ne­fis Bulgur, 10 MW Civil GES, 7.5 MW As Be­sin, 4 MW Zafer GES, 4.3 MW Akdoor GES, 2.1 MW Simaş. GES Yatırımcılarımıza; or­tak enerji nakil hatları, altyapı yatırımla­rı, bakım ve güvenlik hizmetleriyle önem­li mali avantajlar sağlıyoruz. Enerji Köyü, çevre köylerde istihdam olanağı sunarken, doğaya duyarlı ve farkındalık yaratan bir gi­rişim olarak öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

85 MW ikinci “Güneş Enerji Köyü”ne de start verildi

85 MW ikinci Enerji Köyü Projelerinin de ilk etabını tamamlamak üzere oldukla­rını anlatan Ali Demirdaş, “Enerji Köyü” projemizin ilkini başarıyla tamamlarken yine Gaziantep’te olan Enerji Köyümüzün ikincine start verdik.

Projemizin birin­ci etabı olan 45 MW kapasiteli yatırımla­rımız tamamlanmak üzere. Firmalarımız ve kapasiteleri ise şu şekilde; 45 MW SA­SA, 22 MW Gürteks, 6 MW Floraplast, 4 MW Unat Yağ, 8 MW Mir Yıldız. Firmaları­mız güneşten aldıkları güç ile sürdürülebi­lir enerji üretimleri gerçekleştiriyor. Bura­da yatırımcılarımıza önemli bir hatırlatma yapmakta fayda görerek seçilen yüklenici firmanın güvenilir ve profesyonel olması­na dikkat edilmesinin önemini vurgulamak istiyorum” dedi.

“Enerji depolama iklim değişikliğini azaltmanın anahtarıdır”

Enerji depolama yatırımlarının yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir çığır açacağına dikkat çeken Ali Demirdaş, “Enerji depolama iklim değişikliğini azaltmanın anahtarıdır. Biz de sektörümüzün önemli oyuncularından biri olarak bu yıl depolama ve tedarik lisansımızı aldık. 2025-2026 yılında depolama tesisimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. General Solar olarak ülkemizin geleceğine ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı kendisine ilke edinerek yatırım yapmaya devam edecek” dedi. Dünyanın önemli panel ve inverter markalarıyla işbirliği yaparak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya çalıştıklarını aktaran Ali Demirdaş, yurt içinde üstlendikleri önemli projeler ile dikkat çekerken ayrıca yurt dışından gelen yatırımcı taleplerine de cevap verecek projeler üzerine çalıştıklarını söyledi.