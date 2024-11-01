General Solar’dan 165 MW’lik Enerji Köyü Projesi
Güneş enerjisi yatırımlarıyla dikkat çeken General Solar, 165 MW’lik Enerji Köyü Projesi’nin ilk etabını devreye aldı. 85 MW’lik ikinci etap için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen General Solar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş bu etabın da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Güneş DOĞDU SOYLU
Türkiye’nin birçok bölgesinde gerçekleştirdiği güneş enerjisi santralleri (GES) projeleri ile hem yatırımcılara hem de ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesinde öncü rol üstlenen firmalar arasında yer alan General Solar, 165 MW’lik Enerji Köyü Projesi ile dikkat çekiyor. 80 MW’lik ilk Enerji Köyü Projesini tamamlayan General Solar, 85 MW’lik ikinci Enerji Köyü Projesine de start verdi.
General Solar’ın, 12 yıldır Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde 750 MW’nin üstünde endüstriyel ölçekli sürdürülebilir enerji projeleri ve yatırımlarına öncülük ederek ülkenin enerji gücüne güç kattığına vurgu yapan General Solar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, “Sektörün en eski ve deneyimli firmalarından olan General Solar olarak, güneş enerjisi sektöründe öncü ve yenilikçi bir firma olmak için yıllardır çalışıyoruz.
Projelerde arazi alımından başlayarak kurum izinleri belediyeler imar ve ruhsat olmak üzere keşfin yapılması, fizibilite çalışması, elektrik-statik projelerinin mevcut sahaya uygun şekilde tasarlanması, proje onay süreci, teşvik süreci takibi, dünya çapında kabul görmüş kalite standartlarına sahip güneş enerji sistemi ekipmanlarının temini-kurulumu, tesisin devreye alınması, geçici kabul işlemleri, işletme-bakım hizmetleri safhalarında uzman kadromuz ve yenilikçi vizyonumuz ile hizmet sunmak adına işin her aşamasında büyük bir titizlik ve özenle çalışıyoruz.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak GES yatırımcılarına güvenilir hizmet sunan firmamız, sektörünün önde gelen firmalarının çatılarını ve arazilerini güneşle buluşturuyor. General Solar, aynı zamanda enerji sektörünün önemli yatırımcıları arasında yer almaktadır” dedi.
Enerji Köyü”nün 80 MW’lik ilk etabı hayata geçirildi
Sektörde üstlendikleri misyonla önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen General Solar’ın önemli projelerinden birisinin de “Enerji Köyü” projeleri olduğunu ifade eden Demirdaş, 80 MW “Enerji Köyü” proje hedeflerinin ilkini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Ali Demirdaş, “Gaziantep’te, şirketlerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve karbon ayak izlerini sıfırlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz 80 MW kapasiteli Enerji Köyü projemizle gurur duyuyoruz. Bu projede, 25 MW ile 2 MW arasında değişen kapasitelerde 10 farklı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu gerçekleştirdik.
80 MW Enerji Köyümüzde yer alan firmalarımız ve kapasiteleri şu şekilde, 25 MW Göymen Food GES1, 13.3 MW Göymen Food GES2, 9 MW Özmen Un GES, 4.1 MW Bedir Un, 1.7 MW Nefis Bulgur, 10 MW Civil GES, 7.5 MW As Besin, 4 MW Zafer GES, 4.3 MW Akdoor GES, 2.1 MW Simaş. GES Yatırımcılarımıza; ortak enerji nakil hatları, altyapı yatırımları, bakım ve güvenlik hizmetleriyle önemli mali avantajlar sağlıyoruz. Enerji Köyü, çevre köylerde istihdam olanağı sunarken, doğaya duyarlı ve farkındalık yaratan bir girişim olarak öne çıkıyor” şeklinde konuştu.
85 MW ikinci “Güneş Enerji Köyü”ne de start verildi
85 MW ikinci Enerji Köyü Projelerinin de ilk etabını tamamlamak üzere olduklarını anlatan Ali Demirdaş, “Enerji Köyü” projemizin ilkini başarıyla tamamlarken yine Gaziantep’te olan Enerji Köyümüzün ikincine start verdik.
Projemizin birinci etabı olan 45 MW kapasiteli yatırımlarımız tamamlanmak üzere. Firmalarımız ve kapasiteleri ise şu şekilde; 45 MW SASA, 22 MW Gürteks, 6 MW Floraplast, 4 MW Unat Yağ, 8 MW Mir Yıldız. Firmalarımız güneşten aldıkları güç ile sürdürülebilir enerji üretimleri gerçekleştiriyor. Burada yatırımcılarımıza önemli bir hatırlatma yapmakta fayda görerek seçilen yüklenici firmanın güvenilir ve profesyonel olmasına dikkat edilmesinin önemini vurgulamak istiyorum” dedi.
“Enerji depolama iklim değişikliğini azaltmanın anahtarıdır”
Enerji depolama yatırımlarının yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir çığır açacağına dikkat çeken Ali Demirdaş, “Enerji depolama iklim değişikliğini azaltmanın anahtarıdır. Biz de sektörümüzün önemli oyuncularından biri olarak bu yıl depolama ve tedarik lisansımızı aldık. 2025-2026 yılında depolama tesisimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. General Solar olarak ülkemizin geleceğine ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı kendisine ilke edinerek yatırım yapmaya devam edecek” dedi. Dünyanın önemli panel ve inverter markalarıyla işbirliği yaparak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya çalıştıklarını aktaran Ali Demirdaş, yurt içinde üstlendikleri önemli projeler ile dikkat çekerken ayrıca yurt dışından gelen yatırımcı taleplerine de cevap verecek projeler üzerine çalıştıklarını söyledi.