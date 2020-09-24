GENSED Başkanı Demirdağ: Güneşte ilk 10 ülkeden biri olacağız

24 Eylül 2020

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, yaptığı yazılı açıklamada, YEKDEM'den yararlanabilmek için santrallerin devreye girme tarihinin 6 ay uzatılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pandeminin başladığı günden bu yana yenilenebilir enerji sektör dernekleri olarak ortak hareket ettiklerini belirten Demirdağ, salgının sektördeki tedarik zincirine ve santral inşa süreçlerine olumsuz etkilerini ilgili kurumlara ilettiklerini ve uzatma hakkı verilmesine yönelik talepte bulunduklarını aktardı.

Söz konusu kararın yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir rahatlama sağladığını bildiren Demirdağ, "YEKDEM desteği Türkiye güneş enerjisi sektörünün son 5 yıldaki hızlı gelişiminde ana güç oldu. Türkiye bu dönemde güneşten elektrik üretiminde neredeyse sıfır noktasında başladı ve bu yılın ilk yarısı itibarıyla dünya ülkeleri arasında 12'nci, Avrupa ülkeleri arasında da 6'ncı sıraya yükseldi. YEKDEM sayesinde Türkiye güneşte ilk 10 ülkeden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Demirdağ, Türkiye'nin güneş enerjisinde bu seviyeye YEKDEM'in sağladığı yatırımcı güveni ve öngörülebilirlik sayesinde ulaştığını vurguladı, aynı zamanda artan yatırımlar ve yerli üretim desteği sayesinde güneş enerjisi sanayisinin her alanını kapsayan güçlü bir yerli tedarik zincirinin oluştuğunu ve sektörün çok ciddi sayıda istihdam sağladığını kaydetti.

Demirdağ, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimine ve sanayisine sağlanan desteklerin ülkelerin enerji bağımsızlığı hedefine, istihdam artışına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağladığını vurguladı.

Kaynak: AA