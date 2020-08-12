Global petrol üretimi temmuz ayında günlük 1,3 milyon varil arttı

12 Ağustos 2020

Salgın sürecinde yaşanan normalleşme adımlarıyla artan petrol üretimi temmuzda da bu performansını sürdürdü. Global petrol üretimi, geçtiğimiz ay, bir önceki aya göre günlük ortalama 1,29 milyon varil artarak günlük 88,75 milyon varil düzeyinde gerçekleşti.



Temmuz ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya göre 0,98 milyon varil/gün artışla 23 milyon 17 bin varil/gün olarak gerçekti. OPEC'in pazar payı 0,7 puan artışla yüzde 26,1'e yükseldi.



2020 yılında global petrol talebinin koronavirüs salgınının etkisi ile 9,1 milyon varil gün azalacağını tahmin eden OPEC, talebi 2020'de 90,72 milyon varile gerileceğini öngördü.



Ağustos raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Haziran ayında 24,3 milyon varil artışla 3 milyar 240 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 301,5 milyon varil artarken son 5 yılın ortalamasının da 291,2 milyon varil üzerinde gerçekleşti.



Haziran ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı da 5 yıllık ortalamanın 11,7 gün üzerinde 73,4 gün oldu.

OPEC ayrıca küresel ekonominin 2020 yılında COVID-19 krizi etkisiyle yüzde 4 daralacağını ancak 2021 yılında yüzde 4,7 büyüyeceğini öngördü.