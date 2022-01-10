Göktekin Enerji, Bitlis GES’i Birleşim Grup’a devretti

Güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları alanında mühendislik, tedarik ve projelendirme hizmetleri sunan Göktekin Enerji, Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki 24 bin 193 kW kurulu güce sahip lisanslı GES yatırımının yüzde 100 hissesini, mühendislik, enerji, inşaat, madencilik ve otelcilik alanlarında faaliyet gösteren Birleşim Grup’a devretti. Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin, Birleşim Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdris Çakır’ın imzalarıyla gerçekleşen hisse devir törenine, kreditör banka olan QNB Finansbank’ın Bölge Müdürü Erçin Demirkol ile Ticari Şube Müdürü Dilek Babiloğlu da katıldı.

“Avrupa’da üç farklı yatırım çalışmamız var”

Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin, Gülbahar Elektrik Üretim A.Ş’nin Birleşim Grup’a devrine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz bu projeyi aldığımızda satış amaçlı değil de uzun vadede elimizde tutacağımız değerli bir yatırım olarak düşündük. Ancak gelinen noktada Birleşim Grup gibi enerjiden inşaata birçok alanda faaliyet gösteren önemli bir gruba devretmiş olmaktan dolayı çok memnunuz. Her iki taraf adına hayırlı olmasını dilerim. Göktekin Enerji olarak bundan sonra da hem yurt içinde, hem de yurt dışında güneş ve rüzgâr enerjisi üzerine yatırımlara devam edeceğiz. 2021’de Avrupa’da üç farklı yatırım için ciddi çalışmalarımız oldu. Bu yılın başında bunları neticelendireceğiz ve bu devirden elde edilen kaynak da bu yurtdışı projelerinde değerlendirilecek. Birleşim Grup’un gerçekleştireceğimiz yurt dışı yatırımlarımızla ilgili de pozitif yaklaşımı bizi ayrıca memnun etti. İleride kendileri ile bu konuda yeniden bir araya gelebiliriz.”

“Yenilenebilir enerji yatırımlarımız devam ediyor”

Birleşim Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan ise yenilenebilir enerji alanında yatırımlara başladıkları günden bu yana 3 ayrı lokasyonda toplam 55.2 MWp kurulu gücünde lisanslı güneş enerjisi santrallerini şirket bünyesine kattıklarını belirterek, şöyle devam etti: “2022 ve sonraki yıllarda da gerek yurt içi gerekse yurt dışı projelerimizle yeşil enerji alanındaki kurulu gücümüzü önce 100 MW’a, devamında da 500 MW’a kadar çıkartmayı hedefliyoruz. Mevcut 55.2 MWp kurulu gücümüzle yaklaşık 86 bin MWh elektrik enerjisi üreterek ortalama 40 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Ürettiğimiz elektrik kaynağını sıfır emisyonlu, yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden sağlayarak karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltıp yılda 55 bin 728 ton karbonun atmosfere salınımının engellenmesinde rol oynuyoruz. Bundan sonra yenilenebilir enerji alanında yapacağımız yatırımlarla sürdürülebilirlik konusunda ülkemiz için daha fazla katma değer yaratmayı hedefliyoruz.”

"Sürdürülebilir projelerde yer almayı önemsiyoruz"

QNB Finansbank Bölge Müdürü Erçin Demirkol da ‘’Sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı odağına alan bir banka olarak, tüm iş kollarımızda karbon emisyonlarını azaltan projelerde yer almayı çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Yılda 36.4 milyon kWs temiz enerji üretiyor

Göktekin Enerji, 2020 yılında Gülbahar Elektrik Üretim A.Ş. firmasını bünyesine katarak Türkiye’nin büyük ölçekli lisanslı GES projelerinden birinin yatırımcısı oldu. Yılsonunda tamamlanarak devreye giren santralde 58 binden fazla PV güneş paneli kullanıldı. Bu paneller güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek yılda 36.4 milyon kWs enerji üretilmesini sağlıyor. Santral, yılda 21.8 milyon kilogram sera gazının atmosfere salımını engelliyor. Bu da 1 milyon ağacın yılda ortalama temizlediği karbondioksit miktarına eş değer.