Göktekin Enerji, bu yıl 200 MW çatı GES kuracak

2015 yılı sonunda kurulan, ilk projesine 2017 yılında imza atan şirket, hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Hem cirosalolarak hem de kurdukları GES projelerinde katlanarak büyüdüklerini vurgulayan Göktekin Enerji CFO'su Burak Baycık, bu yıl çatı GES uygulama hedeflerinin 200 MW olduğunu söyledi. Baycık, bir önceki sene 250 milyon TL olan cirolarını geçen yıl 650 milyon TL'ye çıkardıklarını belirterek, bu yıl ise cirolarının diğer yenilenebilir enerji yatırımları ile birlikte 2 milyar TL'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kuruldukları günden bu yana her yıl yaklaşık 4-5 kat büyüdüklerinin altını çizen Baycık, pandemiye rağmen yine de 2,5 kat büyüdüklerini dile getirdi. Baycık, "2020 yılı pandeminedeniyle çok gelgitli geçen bir yıl oldu. Hem sosyal yaşam hem de iş dünyası yeni bir düzene alışmaya çalıştı. Pandemifirmaların yatırım planlarını da olumsuz etkiledi. Yatırım yapmak isteyen firmaların büyük bir kısmı geçen sene bu planlarını hem pandemi hem de zorlu piyasa koşulları nedeniyle ertelemek durumunda kaldı. Biz 200 MW üzerinde çatı işi yapacağımızı düşünüyorduk, ama pandemi etkisiyle bunu gerçekleştirmek mümkün olmadı. Toplamda 40 MW civarında 17 adet çatı projesine imza attık. Resmi bir veriye sahip olmamakla birlikte araştırmalarımıza göre, çatı GES’tepazar payımızın %25 civarında olduğunu düşünüyoruz. Buyılın ilk iki ayında tamamladığımız 26 MW gücünde, 12 ayrı proje ile birlikte bugüne kadar toplamda 165 MW proje tamamlamış olduk. Halen devam etmekte olan toplam 60MW’lık 27 adet projemiz var.

Türkiye'de çatı haricinde arazi anlamında YEKA 3 dışında ilerlenebilecek çok fazla yer kalmadığını ifade eden Burak Baycık, yeni açıklanan destekleme fiyatlarının da yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanması için yeterli olmadığının altını çizdi. Bu nedenle arazi tipi GES santrallerinin kuruluşunun yakın gelecekte azalacağını öngören Baycık, "Enerji üretimimizin yüzde 65’i halen fosil yakıt. Bu sürdürülebilir bir durum değil, dünya yenilenebilir enerji üzerine gidiyor. Ülke olarak bizimde bu yönde daha somut adımlar atmamız gerek.Türkiye'de hidro elektrik dışında yenilenebilir enerjinin doğru destekleme politikaları ile yüzde 50’yi geçmesi işten bile değil. HES ile birlikte bu oran yüzde 80'lere kadar çıkar. Doğalgaz ve kömürle enerji üretiminden ülkemizi kurtarır,cari açığımızın da çok büyük bir kısmını kapatmış oluruz" ifadelerini kullandı.