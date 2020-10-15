Göktekin Enerji, iki dünya markası ile panel tedarik anlaşmaları yaptı

15 Ekim 2020

ADANA/DÜNYA

Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları alanında mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti veren Göktekin Enerji, kurulduğu günden bu yana 100 MW’ınüzerinde anahtar teslim GES projesini tamamladı. Özellikle son iki yılda talep patlamasının yaşandığı çatı GES’lere yönelik çalışmalarını hızlandıran şirket, projelerinde kullandığı güneş panellerinin tedarikine yönelik olarak dünyaca ünlü Çin menşeli HT-SAAE ve Güney Kore menşeli Hanwha markaları ile anlaştı.

Güneş enerjisine devlet desteği öngören Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasının (YEKDEM) yakın zamanda bitecek olması sektörde özellikle güneş paneli temini konusunda büyük bir talep oluşmasına sebep oldu. Artan bu talep ile güneş paneli üreten firmaların en yakın terminlerini ancak yılsonuna verebildiği bir dönemde Göktekin Enerji, HT-SAAE ve Hanwha markaları ile yaptığı anlaşmalarla bu süreçte projelerini kesintiye uğratmadan devam ettirdi. Şirket hızlı tedarik avantajının yanı sıra santral kurulumu için gerekli diğer ürünlerin distribütörlüğünü de yaparak, başka proje sahiplerine de ihtiyaçları konusunda destek veriyor.

Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin, 2019’un mayıs ayında çıkan ve aylık mahsuplaşma uygulamasını getiren yönetmelik ile birlikte çatı GES sistemlerine olan talebin halen artarak devam ettiğini söyledi. Yönetmeliği göre, bir ay boyunca üretilen elektriğin, tüketilen elektrikle eşleştirilerek mahsuplaşma yoluna gidildiğini belirten Göktekin “Ürettiğinizden fazla tüketirseniz, fazla bölümünü ödüyorsunuz, az tüketirseniz, üretim fazlasını devlet size sattığı fiyattan geri satın alıyor” dedi.

Güneş enerjisi yatırımlarının kendini amorti etme süresinin ortalama 4-5 yıla kadar indiğini belirten Göktekin şöyle devam etti: “GES yatırımlarının kendini sekiz on yılda amorti ettiği dönemler artık geçmişte kaldı. Şu anda özellikle Akdeniz, İç Anadolu, Batı Anadolu gibi bol güneşli bölgelerde, ticarethanelerde 3 ila 4 yıl, sanayi şirketlerinde 4 – 4.5 yıl arasında geri dönüş sağlanıyor. Bu yüzden GES yatırımları firmalara giderek daha cazip geliyor.”

QNB, İş Leasing ve Garanti BBVA Leasing ile anlaştık

Abdullah Göktekin, GES yatırımlarında finansmana ulaşmanın da kolaylaştığını, finans kuruluşlarının söz konusu yatırımlara uzun vadeli kredi verdiğini vurguladı. Firmaların finansmana erişimini desteklemek için QNB Finansleasing, İş Leasing ve Garanti BBVA Leasing firmaları ile yaptıkları iş birliğine değinen Göktekin “Çatılarına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen firmaların, kaliteli ve TUV sertifikalı güneş enerjisi sistemlerine en uygun maliyet ve finansman imkanlarıyla birlikte ulaşmalarını hedefliyoruz” bilgisini verdi.

Yatırım maliyetinde en önemli unsurun panel olduğuna dikkat çeken Göktekin “Ağırlıklı olarak yatırımın yüzde 55-60’ı panelden oluşuyor. Panellerin kullanım ömrünün ise 40 yıldan fazla olduğunu düşünürsek, GES’in çok uzun süre avantaj sağlayan bir yatırım olduğu görüyoruz. PV panellerin ürün garantisi 10 yıl, performans garantisi ise 25 yıldır. Dolayısıyla malzeme kalitesi ve uygulayacak EPC şirketi çok önemli. Biz her zaman dünyada en çok tercih edilen panel üreticilerinin yer aldığı Bloomberg Teir 1 listesindeki markaların panellerini kullanıyoruz, projelerimiz için verimliliği en yüksek malzemelerden seçim yapıyor ve en kaliteli markalarla çalışmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Panel tedarikimizi iki anlaşma ile önceden yaptık

Pandemi döneminde piyasada bir tedarik sorunu yaşandığına dikkat çeken Göktekin “Yaklaşık üç ay durgunluk dönemi yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve benzeri uygulamalar nedeniyle, aslında var olan bir talep ertelenmiş oldu. Üç aylık ertelenmenin ardından yeni talepler ertelenmiş taleplerle birleşince; bir de YEKDEM’in bu yılın sonunda sona erme ihtimalinin olması sebebiyle, süre bitmeden uygulamadan yararlanmak isteyen bütün projeler panel talep etti ve tedarik sıkıntısı baş gösterdi. Panel üreticileri şu anda terminlerini beş altı ay sonrasına veriyorlar ancak, biz yaptığımız doğru anlaşmalar ile bu durumun dışında kaldık. HT-SAEE ile 200 megavatlık, Hanwha ile de 150 megavatlık bir anlaşma yaptık. Dolayısıyla bizim panel tedarikinde hiçbir sıkıntımız yok” ifadesini kullandı.

5 saha santralimiz bu yıl tamamlanacak

Lisanssız saha santrali olarak şirketlerine ait Eskişehir, Erzurum ve İzmir Kemalpaşa’da toplam 14 megavatlık 3 projeleri bulunduğunu, ayrıca Bitlis Adilcevaz’da 24 megavat lisanslı projelerinin bitime yaklaştığını kaydeden Göktekin, bu projelerin hepsinin yılsonunda tamamlanmış olacağını bildirdi. Çatı GES alanında ise Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Kocaeli’nde 25 ayrı projede toplam 75 megavatlık projelerinin devam ettiğini anlatan Göktekin, ülke genelindeki projelerin takibi için İstanbul’un yanı sıra, Ankara ve İzmir’de de 2 yeni ofis açarak bölgesel organizasyon yapılarını genişlettiklerini dile getirdi.

Hibrit dönemine hazırlanıyoruz

Önümüzdeki dönem hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Abdullah Göktekin; enerji santrallerinde kaynak kullanım alanlarıyla ilgili yeni bir kararname çıktı. Buna göre hidroelektrik, rüzgâr veya biyolojik hammadde kullanan bir enerji santrali, doğa koşulları gibi çeşitli nedenler yüzünden lisans kapasitesi kadar üretim yapamaz ise ortaya çıkan bu açığı GES gibi başka bir yenilenebilir enerji üretimi ile kapatabilecek” dedi. Bu sayede ‘hibrit santral’ döneminin de başladığımı belirten Göktekin, “Şirket olarak bu konuda da adım atmaya başladık. Şu anda hibrit ihtiyacı olan firmalar ile görüşmelerimiz var, toplamda 100 MW üzerinde hibrit projesini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Orta vadeli stratejileri dahilinde GES kurulumlarının yanı sıra rüzgar enerjisi üzerine de yatırım yaptıklarını belirten Göktekin, “50 MW rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımımızın ilk türbinini YEKDEM’e yetiştirmek ve 2021’de tamamını devreye almayı planlıyoruz. Sonrasında 95 MW daha ekleyerek toplamda 145 MW’lık RES projemize, 55 MW’lık GES ekleyerek tek sahada 200 MW RES ve GES hibrit enerji santralinin yatırımcısı olmayı hedefliyoruz” dedi.

YEKDEM Haziran 2021’de bitiyor



Kısaca YEKDEM olarak bilinen Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması 30 Haziran 2021’de sona erecek ve Mini YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynakları) İhaleleri dönemi başlayacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdullah Göktekin, “Her ne kadar ekim ayında ihaleleri yapılacak ve yavaş yavaş devreye girecek olan mini YEKA uygulamasının sektör için olumlu etkileri olacağına inansak da yatırımcı olarak Türkiye’de GES alanında yaptığımız yatırımlara farklı alternatifler bulmayı hedefliyoruz. Elbette firma olarak yeşil enerji üretimine dayalı temiz bir gelecek yaratma hedefimizden taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla Türkiye’deki yatırımlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirip rüzgar ve jeotermal gibi alternatiflere yönelmek istiyoruz. Ayrıca 2021 yılı Göktekin Enerji’nin yurtdışı pazarına açılacağı yıl olacak. Birçok ülkede GES için hem proje gerçekleştirebileceğimiz hem de yatırımcı olabileceğimiz fırsatları yakından takip ediyoruz” dedi.