Göktekin Enerji, Maritaş Denim’e çatı GES kuracak

Türkiye genelinde güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları üzerine mühendislik, tedarik ve projelendirme hizmetleri sunan Göktekin Enerji, Temsan Makine bünyesinde yer alan, Kahramanmaraş’daki tekstil firması Maritaş Denim’e 5.112 kW gücünde anahtar teslim çatı tipi güneş enerji santrali (GES) kurmak için anlaşma imzaladı.

Mart sonu tamamlanacak

Maritaş Denim Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kesim ile Göktekin Enerji Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Satış Müdürü Hüseyin E. Erdoğdu’nun imzalarıyla resmi olarak başlatılan projenin 2021 Mart sonunda tamamlanması planlanıyor. Projede Göktekin Enerji’nin Türkiye distribütörlüğünü de yaptığı enerji sistemleri üzerine akıllı çözümler üreten dünyaca ünlü invertör markası SolarEdge’in ürünleri kullanılacak. Güneş panellerinde ise yine dünyaca bilinen ve üretimi Türkiye’de yapılan Çin menşeli HT-SAAE markası tercih edildi. Projede 12 bin 700’den fazla güneş paneli yer alacak. Proje ayrıca enerji üretiminin yanı sıra yıllık yaklaşık 4 milyon 466 bin 779 kg sera gazı salınımını engelleyerek doğaya katkıda bulunacak.

Rüzgarda da yatırımı var

2020 yılını çatı tipi GES uygulamalarında EPC pazar lideri olarak kapatan Göktekin Enerji, 2021 yılında da yaptığı yeni anlaşmalar ile çatı GES projeleri üzerine olan çalışmalarına hız katarak devam ediyor. Güneşin yanında rüzgar enerjisi alanında da ciddi atılımlar yapan şirket, 2022 sonunda 8 ilde toplam 310 MW’ı bulan RES projelerini tamamlamayı planlıyor.