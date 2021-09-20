Göktekin Enerji NG Kütahya Seramik’e GES kuruyor

Yenilenebilir enerji sektöründe güneş, rüzgâr ve biyokütle enerjisi üzerine endüstriyel ölçekte projeler yürüten ve yatırımlar gerçekleştiren Göktekin Enerji, NG Grup çatısı altında yer alan NG Kütahya Seramik ile çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) yapımı için anlaştı.

Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin’in ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral’ın imzaladığı projenin ilk fazında 3 bin 988 kW gücünde bir santral kurulması kararlaştırıldı. Projede Güney Kore menşeli PV panel üreticisi Hanwha’nın ürünlerinin kullanılması kararlaştırılırken, invertör markası olarak SolarEdge tercih edildi.

Projenin ilk fazının tamamlanmasının ardından NG Kütahya Seramik’in diğer tesisleri için de çatı GES yapılmasına ilişkin Göktekin Enerji ve NG Kütahya Seramik’in görüşmeleri sürüyor. İkinci faz için de projelendirme gerçekleşirse NG Kütahya Seramik çatısında yaklaşık 15 MW’lık kurulu güce ulaşan güneş enerjisi santralinin sahibi olacak. Projenin yakın zamanda başlayacak olan ilk fazında 9 bin 300’den fazla PV panel güneşin gücünü enerjiye çevirecek. Böylece yeşil enerji kullanımıyla yılda yaklaşık 2 milyon 555 bin kg sera gazı salımının önüne geçilecek. Bu yaklaşık 122 bin ağacın temizlediği karbondioksit miktarına eşdeğer. İkinci faz da devreye alınırsa, NG Kütahya Seramik sadece üretim için gerekli enerji ihtiyacını güneşten sağlamayacak aynı zamanda temiz enerji kullanımıyla karbon ayak izini ciddi ölçüde azaltmış olacak.

2020 yılını çatı GES uygulamalarında EPC pazar lideri olarak kapattıklarını belirten Abdullah Göktekin; “2021 yılında da çatı üzerine olan konsantrasyonumuzu sürdürüyoruz. Ülkemizin köklü kurum ve kuruluşları ile yaptığımız yeni anlaşmalarla çatı GES projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. Güneşin yanında rüzgâr enerjisinde de hem EPC hem de yatırımcı olarak projeler gerçekleştirdiklerini belirten Göktekin; rüzgâr tecrübelerini de artırdıklarını, 2021’e de 5 yeni RES projesiyle başlayarak toplamda 200 MW’lık kurulu güç hedeflediklerini açıkladı.