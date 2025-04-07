Goldman Sachs 2026 yılı için petrol fiyat tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs, resesyon risklerinin daha da arttığını ve OPEC + arzının bankanın daha önce varsaydığından daha fazla artabileceğini söyleyerek, 2026 yılında Brent ve Batı Teksas ham petrolü için yıllık ortalama fiyat tahminlerini düşürdü.

Banka yayınladığınotta, “Yıllık ortalama 2026 tahminlerimiz şu anda Brent için 58 dolar ve WTI için 55 dolar, Cuma günkü kapanış itibariyle forwardların 4-5 dolar/varil altında” dedi.