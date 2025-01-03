Goldman Sachs: Avrupa'da doğal gaz fiyatları daha da yükselebilir

Avrupa'da doğal gaz fiyatları dalgalı bir seyir izlese de haftalık bazda yüksek seyretmeye devam ediyor. Gösterge Hollanda TTF kontratı yüzde 0,8 düşüşle megavat saat başına 49,88 Euro'ya geriledi. Ancak fiyatlar bir önceki seansta 51 Euro'ya kadar yükselerek son 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve haftalık bazda yüzde 9,1 artış kaydetti.

Soğuk hava tahminleri ana neden

Goldman Sachs analistlerine göre, Rusya'nın Ukrayna üzerinden doğal gaz akışına son vermesi önemli bir başlık olsa da, fiyatlardaki artışın ana nedeni önümüzdeki iki hafta için ortalamanın üzerinde soğuk hava tahminleri.

Goldman analistleri, bu durumun aralık ayında düşük rüzgar gücü ve Norveç'teki üretim kesintileriyle daha da arttığını belirti. Goldman'a göre, soğuk hava tahminleri başka bir dengeleme olmadan gerçekleşirse, gaz fiyatlarının önümüzdeki aylarda megavat saat başına 63-84 Euro aralığına yükselme riski var.