Goldman Sachs, OPEC+'nın üretimi artırma planını ertelemesini bekliyor

02 Kasım 2020

Goldman Sachs, OPEC+'nın üretim kısıntısını 1 Ocak'tan itibaren günlük 7,7 milyon varilden 5,7 milyon varil/güne indirme planını 2 ay ertelemesini beklediğini duyurdu.

Bu Goldman Sachs'ın OPEC+'ın üretim kısıntısını hafifletmesi beklentisine neden olarak COVID-19 salgınının yarattığı belirsizliği, karantina-kapatma uygulamalarının ufukta belirmesini ve ABD'de 3 Kasım seçimi sonrasında petrol fiyatlarının Kasım ayı boyunca yüksek oynaklık göstereceği öngörülerini işaret etti.

Goldman Sachs, OPEC+'nın üretimi artırmayı ertelemesinin 2021 ilk çeyrekte ve 2021 yılının tamamında daha büyük bir arz açığının sağlanmasına yardım edeceğini de savundu.