Goldman Sachs, petrol fiyatlarında yeni dip seviyesini açıkladı

Küresel enerji piyasalarındaki dengeler yeniden şekilleniyor. Goldman Sachs, yayımladığı son enerji piyasası raporunda Brent petrol fiyatlarının 2026’nın dördüncü çeyreğinde varil başına 52 dolara kadar gerilemesini beklediğini açıkladı.

Bankaya göre bu düşüş, küresel arz fazlası ve talepteki yavaşlama gibi temel etkenlerle gerçekleşecek; ancak bu sürecin zamana yayılacağı vurgulandı.

İki temel neden: Stok artışı ve dizel marjları

Goldman Sachs, fiyatlardaki olası düşüşün gecikmesinin iki temel nedeni bulunduğunu belirtti:

OECD stok artışları: Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde artış bekleniyor. Ancak bankaya göre bu artışlar şimdiden fiyatlara yansımış durumda. Bir sonraki ciddi stok artışının Ocak 2026’da yaşanacağı ve günlük 1,7 milyon varillik artışın fiyatları aşağı çekeceği tahmin ediliyor.

Dizel rafinaj marjlarının yüksekliği: Goldman Sachs, dizel marjlarının hâlen yüksek seviyede olduğunu ve bu durumun rafineri faaliyetleri ile ham petrol talebini desteklediğini ifade etti.

Rusya üretiminde risk büyüyor

Raporda ayrıca, Rusya’nın petrol üretiminde aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekildi. Goldman Sachs, bu riskleri şu unsurlarla ilişkilendirdi:

Yüksek ruble maliyetleri, yaşlanan ekipmanlar ve teknoloji eksikliği, Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları.

Bankaya göre bu faktörler, küresel talepteki olası yavaşlamalardan daha etkili risk unsurları olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatları arz fazlası baskısıyla geriledi

Haftanın son işlem gününde petrol fiyatları arz bolluğu endişeleriyle geriledi. Brent ham petrolü sabah saatlerinde yüzde 0,31 düşüşle 60,82 dolar, Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,52 düşüşle 57,22 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analist firması Ritterbusch and Associates, kısa vadede petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde kalacağını belirtirken, ABD ham petrol stoklarının artışına işaret eden anketlerin de fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı.

Küresel arz fazlası büyüyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da geçtiğimiz hafta yayımladığı raporda, 2026 yılında küresel petrol piyasasında günlük 4 milyon varil arz fazlası olabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yürütmeyi planladığı yeni ticaret görüşmeleri de piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Görüşmelerin, tarifeler, teknoloji ve pazar erişimi konularında ilerleme sağlaması bekleniyor.