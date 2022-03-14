GÖP’te elektrik uzlaşma fiyatı rekor kırdı

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 15 Mart tarihi için belirlenen saatlik elektrik uzlaşma fiyatları 24 saatin tamamında 1.745,00 TL/MWh seviyesinde belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından GÖP ve DGP’de Mart boyunca azami limit olarak uygulamada olacak bu rakam, şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük Piyasa Takas Fiyatı (PTF) olarak kayıtlara geçti.

14 Mart tarihi için belirlenen saatlik elektrik uzlaşma fiyatlarının ortalaması ise 1.708 TL/MWh olmuş ve en yüksek ikinci rakam olarak belirlenmişti.