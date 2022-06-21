Grup Arge'den 'Dünya Yenilenebilir Enerji Günü' mesajı

Grup Arge Enerji ve Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti, yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekerek, 22 Haziran 'Dünya Yenilenebilir Enerji Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.

Şirket, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması ve iklim krizini önlemek adına yapılan çalışmalar gün geçtikçe hız kazanmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) tarafından açıklanan Mayıs ayı 2022 ve 2023 için Yenilenebilir Enerji Piyasası Görünümü Raporu’na göre, yaşanan zorluklar ve zorunluluklar nedeniyle yenilenebilir enerji, kısa ve uzun vadede fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için büyük bir potansiyele sahip olacaktır.

Fosil yakıtların küresel enerji ihtiyaçlarını karşılamaya katkısını ve emisyonları azaltmada sağladığı enerji tasarrufu, enerji verimliliği, sürdürülebilir kaynakların tamamlayıcı ve temel rollerine işaret ederek enerji verimliliği teknolojilerinin yayılmasını önemli ölçüde etkilemektedir.

Bizlerde sektörümüzde sürdürülebilir gelecek için enerji sistemlerinin dönüşümü ve yaygınlaştırılması süreçlerine uyum sağlayarak yenilenebilir enerji alanında geliştirdiğimiz ‘yestakibi’ yazılım izleme platformumuzla ‘Dünya Yenilenebilir Enerji’ gününü kutluyor ve destekliyoruz.”