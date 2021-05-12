Güneş enerjisi ile yüzde 100 tasarruf mümkün

Son yıllarda, yapılan düzenlemeler ile ekonomik yapılabilirliği daha cazip hale getirilen çatı ve cephelerde, Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu sayesinde kendi elektriğini güneşten üreten haneler, sanayi tesisleri, tarımsal faaliyetler her geçen gün artıyor. Yaşanan artış ile, Türkiye’de çatılarda kurulan fotovoltaik güneş enerjisi panellerinin kapasitesi, 270 MW’ yi geçti. Konuyla ilgili, Evcil Solar Enerji Şirketleri Genel Müdürü Mustafa Evcil kurulacak çatıyla firmaların yüzde 100 elektrik tasarrufunun yanında ek kazanç da sağlayabileceklerine dikkat çekti.



Türkiye enerjide kendi kendine yetebilecek



Evcil Solar Enerji Şirketleri Genel Müdürü Mustafa Evcil “Mayıs 2019’da resmi gazetede yayınlanan, lisanssız elektrik üretim yönetmeliği ile meskenlerde 10 KW'a, ticari işletmelerde tek abonelikle maksimum 5 MW 'a kadar öz tüketime dayalı güneş enerji yatırımları yapılabiliyor. Baktığımızda, Türkiye’de toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 2010 yılında 17 bin 369 MW iken, bu yıl 49.500 MW’ a ulaşarak rekor kırdı. Bu durum, yenilenebilir enerji kullanımının artmasına, uzun vadede enerjide dışa bağımlılığı azaltırken tüketici nezdinde de enerji faturasının düşmesine yardımcı oluyor” diye konuştu.





Evcil, “Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’ na göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2 bin 741 saat, yıllık ortalama gelen güneş enerjisi bin 527 kWh/ metrekareyıl olan Türkiye’nin, güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini artırma potansiyeli oldukça yüksek. Türkiye’nin, coğrafi koşulları dikkate alındığında diğer santrallerden farklı olarak güneş sistemlerinin küçük ya da büyük kapasiteler olarak her yere kurulabilme şansı da var. Bu anlamda, firmalarınızın çatısı yüzde 100 elektrik tasarrufunun yanında ek kazanç da sağlayabilir. Bu nedenle, ülkemizde milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda da olumlu etki oluşturacak yenilenebilir enerji, aynı zamanda Türkiye’nin enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke olmasını da sağlayacak” dedi.



4 yılda kendini amorti edebiliyor



Çatısı uygun olan sanayicilerin, yatırım için ilk adımlarını attığına dikkat çeken Evcil, “Güneş Enerji Santralleri bütün sektörler için oldukça önemli bir yere sahip. Bu anlamda, sektörün yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermesi, mevcut dışa bağımlılığın ve dolayısıyla cari açığın azaltılması için de oldukça önemli. Ayrıca, çatı uygulamalarında kurulacak olan gücü, çatının metrekaresi ve sözleşme gücü belirliyor. Bu durumda, yatırım maliyetleri kurulacak olan sistem büyüklüklerine göre değişkenlik gösteriyor. Ancak, baktığımızda endüstriyel çatı uygulamalarında amorti süresi ortalama olarak 4 yıl civarını buluyor” şeklinde konuştu.