'Güneş enerjisi tarlası' 300 bin evi aydınlatacak

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmalarında Bor-2 ihalesini kazanan Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ, Bor ilçesi Emen köyü yakınlarındaki santralde kurulum çalışmalarına devam ediyor.

Şu anda yaklaşık 100 bin panelin kurulduğu, tamamlandığında 244 bin 80 panelin olacağı santralin ağustos sonu üretime geçmesi planlanıyor.

Firmanın GES Grup Başkanı Ali Korkmaz, geçen yıl 16 Mayıs'ta sözleşmeyi imzalayarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Projelerinin, yatırımların erken devreye alınmasıyla finansal olarak daha yönetilebilir hale geldiğini belirten Korkmaz, "Projemizi planlarken 100 megavat alternatif akım, 130 megavat doğru akım kapasite üzerinde yoğunlaştık. Yaptığımız optimum çalışmalara göre burası için en uygun sistemin tek eksen güneş takip sistemi olduğuna karar verdik. Bu alanda rüştünü ispatlamış global firmalarla çalışmaya dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeryüzünden yansıyan ışınımdan da enerji üretilecek

Yatırımlarında yüksek teknoloji kullandıklarını dile getiren Korkmaz, bölgede yeryüzünden yansıyan ışınım oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu anlattı.

Korkmaz, Türkiye'de yüzde 15 seviyelerinde olan bu oranın yatırım sahasında yüzde 30'un üzerine çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada sadece gökyüzünden gelen ışınımdan değil, yeryüzünden yansıyan ışınımdan da enerji üreteceğiz. Burası 2 milyon metrekarelik bir arazi. Bunun 450 bin metrekaresi 130 megavatlık panellerle kaplanacak. Sahanın her tarafına yayılmış şekilde olacak. Yılda yaklaşık 300 gigavat saatlik bir üretim kapasitesi beklentimiz var. Bu santral, yılda yaklaşık 300 bin hanenin enerjisini tek başına sağlayacak. Ülkemiz için çok faydalı, çok verimli bir yatırım olacak. İhaleyi çok rekabetli rakamlarla kazandık. Santral, bu rekabetçi rakamlar ve ucuz elektrikle ülke ekonomisine çok ciddi kaynak sağlayacak."

Bir ay sonra devrede

Korkmaz, altyapı çalışmalarında neredeyse yüzde 100'e ulaştıklarını ifade ederek, "Üst yapıda da yaklaşık yüzde 50'ye ulaştık. Ağustos sonu ya da eylül ayının ilk haftasında yatırımımızı yüzde 100 devreye almayı planlıyoruz." dedi.

Korkmaz, aynı zamanda bölge halkına iş imkanı sunduklarını, istihdam edilen 400 kişinin yarıdan fazlanın Niğde'den geldiğini dile getirdi.

Bor GES projesinin Konya Karapınar'dan sonra en büyük ikinci santral olacağına işaret eden Korkmaz, inovatif ve yenilikçi santral kuracaklarını bildirdi.

30 saniyede bir veri gelecek

Korkmaz, yapay zeka destekli bir altyapı kurduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"244 bin 80 panelin hemen hemen her birinden her 30 saniyede bir veri gelecek. İşletme açısından bir panelin verimsizliğine bile tahammülümüz yok. İşletsel anlamda yüzde 99,99 emre amadelik gibi bir hedefimiz var. Yapımızı bu yönde kurguluyoruz. Sahamız çok büyük, 2 milyon metrekare. Saha güvenlik açısından da işletmesi zor bir alan. Bu nedenle genelde askeri tesislerde kullanılan radar teknolojisiyle bir güvenlik sistemi kuruyoruz. Sızmalara ya da oluşabilecek vandalizme karşı teknolojik altyapıyla sahamızı korumayı planlıyoruz. Bu sahada 360 derece radarlar var. Tehdidin sınıfına göre reaksiyon verebilecek otonom altyapıya sahip bir santral olacak."

Korkmaz, santralin çevre açısından da önemli olduğuna, tek başına 180 bin ton karbon salımını engelleyeceğine işaret ederek, bölgede başka firmaların 2 GES santrali daha kuracağını bildirdi.