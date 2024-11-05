Güneş enerjisinde 800 megavat güç için başvurular 2025’te başlıyor

Bakanlığın konuya ilişkin ila­nı, Resmi Gazete’de yayım­landı. Buna göre, Antalya’da 40 megavat, Karaman’da 200 megavat, Malatya’da 75 me­gavat, Van’da 60 megavat, Kü­tahya’da 40 megavat ve Kon­ya’nın Karapınar ilçesinde 385 megavat olacak şekilde toplam 800 megavat gücünde­ki bağlantı kapasitesinin tah­sisi amacıyla güneş enerjisi­ne dayalı 6 yarışma yapılacak.

Söz konusu yarışmalara, Türk Ticaret Kanunu’na göre ano­nim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve ser­maye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler başvurabile­cek. Başvurular, 27 Ocak 2025 10.00-12.00 saatlerinde Ener­ji ve Tabii Kaynaklar Bakan­lığı Enerji İşleri Genel Mü­dürlüğüne elden teslim edile­cek.

Yarışmaların yer, tarih ve saatleri Bakanlığın internet adresinde ilan edilecek. Her bir yarışma için başlangıç ta­van fiyatının kilovatsaat başı­na 5,50 dolar/cent, taban fiyatı da kilovatsaat başına 3,25 do­lar/cent olacağı ilan edildi. Ta­ban fiyata ulaşılması halinde ise megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi.

Ayrıca, serbest piyasada sa­tış süresi, sözleşme imza tari­hinden itibaren 60 ay, elektrik enerjisi alım süresi de serbest piyasada satış süresinin biti­minden itibaren 20 yıl olarak tayin edildi. Bununla birlikte, elektrik enerjisi alım süresi boyunca Türkiye Elektrik İle­tim AŞ’ye (TEİAŞ) iletim ta­rifesi kapsamında ödenen be­dellerin yarışmayı kazanana Enerji Kaynakları Destekle­me Mekanizması (YEKDEM) kapsamında ödenmesi karar­laştırıldı.

Her bir yarışma­ya katılabilmek için başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süre­li, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve mega­vat cinsinden birim elektrik­sel kurulu güç için 15 bin dolar tutarındaki teminat mektubu idareye sunulacak.

Yarışma­nın kazanılması halinde ise sözleşmenin imzalanacağı ta­rihten en geç 1 gün öncesine kadar kesin, 10 yıl süreli, ta­mamen ve kısmen nakde çev­rilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 30 bin dolar tu­tarında teminat mektubu ida­reye sunulacak.