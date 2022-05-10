Güneş enerjisinde kurulu güç, teravat seviyesine ulaştı

SolarPower Europe tarafından hazırlanan ve Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda açıklanan ‘Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü’ raporuna göre, bu yılın mayıs itibarıyla teravat seviyesine yükselen küresel güneş enerjisi kurulu gücüne sene sonuna kadar 200 gigavat kapasite eklenecek.

COVID-19 salgını nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalara rağmen, son 3 yılda güneş enerjisi alanında yatırımlar hız kesmeden devam etti.

Küresel güneş enerjisi piyasasında kritik eşiğin aşılmasıyla yeni bir döneme girilirken, 2025'e kadar söz konusu kapasitenin 2,3 teravata ulaşması bekleniyor. 2012 yılında güneş enerjisi kurulu gücünde 100 gigavatın aşılması kritik eşik olarak değerlendirilmişti.

“Teravat çağı başladı”

SolarPower Europe Başkanı Aristotelis Chantavas, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneşte teravat çağına girildiğini belirterek, 2 teravatlık kapasite eşiğine 3 yıl içinde ulaşılacağını söyledi.

Güneş enerjisinin küresel anlamda en hızlı büyüyen ve gelişen kaynak olduğunu ifade eden Chantavas, şunları kaydetti: “2021'de 302 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi kurulumu gerçekleşti. Bunun 168 gigavatını güneş enerjisi oluşturuyor. Tüm dünya güneş enerjisinin iklim değişikliği ile mücadele başarılı olduğunu ve ülkelerin enerjide bağımsız olmasını sağlaması açısından önemli olduğunu gördü. Güneş enerjisi sıra dışı enerji fiyatlarının yaşandığı günümüzde bize biraz rahatlama sağlayacak."

SolarPower Europe CEO’su Walburga Hemetsberger ise, Avrupa güneş piyasasında bu yılki 39 gigavatlık ilave kapasitenin 4,57 milyar metreküp Rus doğal gazını ikame edeceğini bildirdi.