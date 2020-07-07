Güneş enerjisinde yerli teknoloji kullanımı artacak

07 Temmuz 2020

Türkiye'nin 36 ilinde toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı 74 adet yapılacak olan Güneş enerjisine dayalı mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi kapsamında kurulacak santrallerde kullanılan modüllerde yerlilik oranı en az yüzde 70 olması gerekecek, modül üretiminde kullanılan güneş hücrelerinde de yerlilik şartı aranacak.

Antalya, Gaziantep, Mardin ve Van en fazla kapasite tahsisi yapılacak iller olarak öne çıkarken, diğer iller çoğunlukla İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alıyor.

Mini güneş YEKA ihaleleri, kilovatsaat başına 30 kuruş olarak belirlenen tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ve en düşük teklif, ihale sonucunda imzalanan sözleşmede birim elektrik enerjisi alım fiyatı olarak kabul edilecek.

İhaleler sonrasında kurulacak santrallerde Yerli Malı Belgesi'ne sahip güneş modüllerinin kullanılması zorunlu olacak ve modüllerin standart test koşullarında en az yüzde 18 verimlilik değerine sahip olması gerekecek.

Santralde kullanılacak güneş modüllerinin yerlilik oranı ise en az yüzde 70 olacak ve bu modüller Türkiye'de kurulu fabrikalardan veya serbest bölgeler dışındaki imalatçılardan tedarik edilecek.

Ödemeler 3 ayda bir YEKDEM kapsamında yapılacak

Güneş modülünün üretiminde kullanılanılan güneş hücrelerinde de yerlilik şartı aranırken, mini YEKA kapsamında kurulacak güneş santrallerinin lisans süresi 30 yıl olacak.

İhaleler kapsamında tahsis edilen kapasitenin 10 megavat olması halinde önlisans süresi en fazla 18 ay ve inşaat süresi de lisansın alındığı tarihten itibaren yine en fazla 18 ay olabilecek. Kapasitenin 15 veya 20 megavat olması durumunda ise bu süreler 22'şer ayla sınırlı kalacak.

Sözleşmede yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı ihale tarihini takip eden ikinci 3 aylık dönemin başlangıcından itibaren piyasa takas fiyatına (PTF) göre güncellenmeye başlanacak. Santralde üretimin başlamasının ardından, güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı üzerinden 3'er aylık dönemler halinde yatırımcıya ödeme yapılacak. Ödemeler, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl boyunca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında gerçekleştirilecek.

"Finansmanda sorunlar yaşanabilir"

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, güneş modülleri ve modül üretiminde kullanılan hücrede aranan yerlilik oranının yan sanayinin gelişimini hızlandıracağını söyledi.

Yan sanayinin gelişimiyle ihracat yapan sanayiciye vergi indirimi ve uzun vadeli uygun Türk lirası kredi desteği sağlanabileceğini vurgulayan Özkök, "Mini YEKA kapsamında kurulacak santraller özellikle sulama döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi için çok önemli. Doğu ve Güneydoğu illerimize böylece yatırım olacak ve bölge ekonomisine katkı sağlanacaktır." dedi.

Özkök, ilk defa Türk lirası üzerinden bu şekilde bir ihale gerçekleştirileceğine işaret ederek, şu açıklamayı yaptı:

"İhalenin Türk lirası üzerinden yapılması sorun değil, fakat şartnameye göre birim elektrik enerjisi alım fiyatı PTF'ye endeksli olduğu için bu durum öngörülebilirliği ve finansman koşullarını olumsuz etkileyecektir. Bu haliyle proje finansmanı yapılması zor ancak yatırımcıların kendi bilanço güçleri baz alınarak kredilendirme yapılabilir. İhalenin yapısı da oldukça karışık olduğu için bankalar ve yatırımcılar bu zor yapıyı sevmeyebilir."

Kaynak: AA