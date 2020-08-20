Güneş yatırımlarını hızlandırma formülü

20 Ağustos 2020

MEHMET KARA

Güneş paneli üretiminde Türkiye’nin önde gelen oyuncularından CW Enerji, geçtiğimiz günlerde açıklanan İSO İkinci 500 Büyük Firma Listesi’nde de yer aldı. CW Enerji, Antalya OSB’de yaptığı yatırımla hem üretim kapasitesini arttırdı, hem de üretim proseslerini taha yüksek teknoloji ile yeniden oluşturdu.

Ancak COVİD 19 salgın süreci bütün alanlarda olduğu gibi güneş enerjisi yatırımlarını da olumsuz etkiledi. Salgınla mücadele önlemleri sürecinde faaliyetlerini yavaşlatarak sürdüren CW Enerji, sıkı önlemlerin gevşetilmesiyle gerek üretimini gerekse satışlarını arttırmaya yöneldi.

Salgında kadromuzu koruduk

CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, yılın ilk altı ayının salgın önlemleri ve bunların sonuçlarına yönelik çalışmalarla geçtiğini ifade ederken “Çok şükür ekibimizden hastalanan olmadı. Eğitimli kadromuzu koruduk. Üretim devam etti ama tabii olması gerekenin yaklaşık yüzde 40 altında gerçekleşti. Nihayetinde biz salgın süreci için bazı hedefler belirlemiştik, bunları tutturduk. Üretim miktarı, eleman sayısı ve ortalama eleman/ gün sayısı hedeflerimizi gerçekleştirmeyi başardık” dedi.

Üretim ve ihracat hızlanıyor

Salgın önlemlerinin gevşetilmesiyle işlerin yeniden hızlandığını anlatan Sarvan şöyle dedi: “Beklentimize yakın bir üretim hızını yakaladık. Stoklu çalışmıyoruz, siparişe dayalı üretim yapıyoruz. Salgın sürecinde ihracatta da bir miktar aksama olmuştu, yurt dışı satışlarımız da tekrar hızlanıyor. İşin kurulum tarafında partnerlerimizi destekliyoruz. Salgın sürecinde yavaşlayan kurulumlar şu anda yavaş yavaş yeniden hızlanıyor. Salgında yeni dalga gelmezse yıl sonu için belirlediğimiz hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz.”

Mini YEKA ihaleleri

Tarık Sarvan, bu yıl yapılacak Mini YEKA güneş enerji santrali lisans ihalelerinin solar sektörünü hareketlendireceğini ifade etti. Kilovatsaat başına 30 kuruşluk elektrik satış fiyatı seviyesinden açılacak ihalelerin açık eksiltme yöntemiyle sonuçlandırılacağını hatırlatan Sarvan “Ancak fotovoltaik sektörünün girdi fiyatları döviz cinsinden. Bu yüzden bu ihalelere hazırlanan yatırımcılar, son kur artışlarından sonra fizibilite çalışmaların yeniden gözden geçirmekle meşgul. Oyuncular maliyetlerini tekrar hesaplarken, enerji yönetiminin de yeni duruma göre gereken bazı güncellemeleri yapacakları düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

Çatısız işletmelere arazi imkanı

Solar yatırımlarını hızlandırmak için atılabilecek yasal değişiklik gerektirmeyen bazı adımlar olduğunu belirten Tarık Sarvan “Örneğin bina çatılarında yer olmayan işletmelere, tarıma elverişiz arazilerde sözleşme güçleri kadar güneş santrali yapabilmeleri için imkan sağlanmalı. Sanayi kuruluşları, oteller, tatil köyleri, bankalar, akaryakıt istasyonları, perakende zincirleri bu durumdaki işletmelerin başında geliyor. Bu konuda aslında kamu kuruluşlarına bir imkan tanınıyor. Aynı imkanların özel sektöre de tanınması sektörün önünü açacaktır” diye konuştu.

Çatı GES’lere uygun kredi desteği verilsin



CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyenlere uygun faizli kredi sağlanmasının güneş yatırımlarını kolaylaştıracağını anlatan Sarvan şöyle konuştu: “Nasıl ki konut alanlara uygun faizli kredi veriliyor, kendi elektrik ihtiyacı için güneş santrali kurmak isteyenlere de uygun şartlarda finansman imkanı sağlanabilir. Enerji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte çalışarak ülkeye de fazla yük olmadan, güneşten kendi elektriğini üretmeyi düşünen firmalara finansman kolaylığı sağlayabilirlerse, bu alandaki en gelişmiş ülkelerden biri haline gelebiliriz.”