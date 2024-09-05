Güneşi tercih eden sanayici rekabet avantajı elde edecek

Recep ŞENYURT

Güneş enerjisi santral­lerinin sürdürülebi­lir bir geleceğin inşa­sında yeşil döngüsel ekonomi modeline geçişte hem hız­lı kurulabilen hem de ekono­mik bir enerji kaynağı olarak dikkat çektiğini vurgulayan HT Solar Enerji Satış Ve Pa­zarlama Direktörü Emre Ku­laç, HT Solar Enerji’nin yıllık 2 GW’lık güneş paneli üretim kapasitesine sahip olduğu­nu dile getirerek, Türkiye’nin güneşten elde ettiği enerji­nin yaklaşık yüzde 15’ini tek başına sağladıklarını, bu ku­rulu gücün 600 bin konutun ve yaklaşık 2,5 milyon kişi­nin elektrik ihtiyacını karşı­ladığını söyledi.

İstanbul Sa­nayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 gün­cel sonuçlarına göre HT So­lar’ın; Türkiye’nin en büyük güneş paneli üreticisi oldu­ğuna dikkat çeken Emre Ku­laç, yaklaşık 400 milyon do­larlık yurt dışı satışıyla da İSO 500'de Türkiye’nin en çok ih­racat yapan 35’inci firması ol­duğunu anımsattı. Yenilene­bilir enerji alanının en büyük pazarlarından ABD’ye yılda 1 GW gücünde panel ihraç ede­rek buradaki pazar payının yaklaşık yüzde 3’üne hâkim olduklarını vurgulayan Emre Kulaç, “Ülkemizde ürettiği­miz panellerle dünya çapında 8 GW’lık kurulu güce ulaşa­rak bu alanda da öncü konu­mumuzu sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’nin güneş enerji­si alanında gelişimi ve ihra­cat hedefini büyütmesi açı­sından önemli olan ve katma değerli ürün kategorisinde yer alan güneş hücrelerinin yerli üretimini yaptıklarını aktaran Kulaç, ihracata para­lel olarak hücre üretim kapa­sitesini de artırmayı hedef­lediklerini açıkladı. Kulaç, “Hücre üretimi, panel üre­timine kıyasla 4-5 kat daha yüksek bir ilk yatırım mali­yeti gerektiriyor.

Bu alana ya­tırım yapmaya devam ederek hem iç pazardaki hem de ih­racattaki rekabet üstünlü­ğümüzü sürdürmeyi hedef­liyoruz” diye konuştu. Emre Kulaç, bu yıl içinde ABD’de yaklaşık 1,5 GW’lık yeni bir panel üretim hattı kurmayı planladıklarını, bu yatırımla­rın yanında güneş panelleriy­le birlikte depolama sistem­lerini de yatırımcıya sunma konusunda çalışma yaptıkla­rını bildirdi.

“Rekabette avantajlı bir konuma sahibiz”

Güneş enerjisi sektöründe hızlı büyümenin birçok yatı­rımcının iştahını kabarttığı­nı ve sektöre çok fazla oyun­cu girdiğine vurgu yapan Em­re Kulaç, Türkiye’de panel üretim kapasitesinin talebin 8-10 katına ulaştığını kayde­derek şöyle devam etti: “Bu sektörde yatırdığınız ilk yatı­rım maliyetinin 2-2,5 katı ka­dar aylık işletme sermayesi ayırmanız gerekiyor. Birçok üreticinin maalesef bu gücü yok.

Bloomberg New Ener­gy Finance tarafından piya­sadaki yüzlerce güneş pane­li üreticisi arasında şeffaf bir ayrım yapmak ama­cıyla geliştirilen TIER-1 listesinde 8 yıldır yer al­mamız güçlü bir finansal yapımızın olduğunu or­taya koyuyor. Ar-Ge ya­tırımlarımızla da hem ürün portföyümüzü çe­şitlendirerek ihtiyaçlara uygun yenilikçi çözüm­ler üretiyor hem de mev­cut ürünlerimizin kalite ve verimliliğini artırıyo­ruz. Bu da bizi hem iç pa­zarda hem de ihracat ayağın­da rekabette avantajlı bir ko­numa yerleştiriyor.”

İnovatif ve teknolojik ürün yelpazesini genişletmek amacıyla yılda ortalama 10 milyon doların üzerinde Ar- Ge yatırımı yaptıklarını kay­deden Kulaç, alanında en son teknoloji kabul edilen TOP­Con güneş panellerinin üre­timini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

TOPCon panellerin hem daha yüksek performans sunduğunu hem de daha ve­rimli enerji üretimi fırsatı sağladığına işaret eden Ku­laç, “Bu panellerimiz üst dü­zey anti-PID özelliği, çift yön­lü enerji üretim performansı, düşük ışık performansı ve da­ha düşük güç kaybı ile günü­müzün en ileri güneş paneli teknolojisi konumunda bulu­nuyor.

İleri teknolojiyle üret­tiğimiz TOPCon güneş pa­nellerimiz ile dünyada en iyi performans gösteren panel üreticilerini belirleyen Kiwa PVEL Top Performans liste­sinde birçok kez yer alarak ürünlerimizin kalitesini ka­nıtlarken, geçtiğimiz günler­de açıklanan 2024 listesinde de 7 testin hepsinden başa­rıyla geçen Türkiye’deki tek, dünya çapında ise 9 firmadan biri olduk” diye konuştu.

“Esnek güneş panellerinin seri üretimine başladık”

Bu yıl, piyasaya yeni bir ürün daha sunduklarını açıklayan Kulaç, Ar-Ge’ye yaptıkları cid­di yatırımların sonucu olarak Türkiye’de esnek panellerin seri üretimini yapan ilk firma olmayı başardıklarını anlattı.

Kulaç, “Ülkemizde statik açı­dan çok eski çatılara sahip bir­çok fabrika mevcut. Bu fabri­kalara güneş enerjisi santrali kurmak için yatırımcıların ge­nellikle komple çatı revizyonu yapması gerekiyordu ve bu da ekstra maliyetlere neden olu­yordu. Esnek panellerimizle, statik açıdan uygun olmayan çatılar için bir çözüm sunmuş oluyoruz” dedi.

Bu panellerin yaklaşık 6 kg ağırlığıyla çok da­ha hafif olduğunu, kolayca ta­şınabildiğini ve esnek formu sayesinde düz olmayan yüzey­lere de hızlıca uygulanabildi­ğini aktaran Kulaç, “Esnek pa­neller, sadece statik açıdan ye­tersiz veya membran çatılara sahip fabrikalar için değil, ay­nı zamanda tekne, yat, otobüs, araba, bungalov gibi son kulla­nıcıya hitap eden farklı alanlar için de rahatlıkla uygulanabili­yor” ifadelerini kullandı.

“Yeşil Mutabakat, AB ihracatçısını etkileyecek"

İklim değişikliğiyle mücadelenin artık herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Emre Kulaç, net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için döngüsel ekonomi ekseninde sanayicilerin, hem faaliyet gösterdikleri ülkelerin hem de ticaret yaptıkları bölgelerin kurallarına uymak zorunda kalacaklarını aktardı. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli bir parçası olan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın da (SKDM) bunlardan biri olarak AB ülkelerine ihracat yapan sanayicileri doğrudan etkileyeceğini anlatan Kulaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deneme sürecinin ardından mali yükümlülükleri 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olan SKDM kapsamında çelik, alüminyum, çimento, gübre gibi yoğun enerji tüketen sektör temsilcileri ihracat gelirlerinin etkilenmemesi için emisyonlarını azaltmak zorunda kalacak. Bu kapsamda tesislerinde güneş enerjisini tercih eden sanayiciler, hem rekabet avantajı elde edecek hem de sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atmış olacak.”

“Güneş paneli yatırımında ürün seçimi kritik önemde”

Emre Kulaç, güneş paneli seçiminin çok önemli olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: Yatırımcıların panel seçimi yaparken, son teknolojiyle üretilmiş ürünleri tercih etmesi büyük önem taşıyor. Yatırımcıların en son teknolojiye sahip TOPCon panelleri tercih etmeleri, gelecekte daha yüksek verimlilik sağlamalarında önemli olacaktır.

Yatırımcılar panel üreticisinin güçlü bir finansal altyapıya sahip olup olmadığını mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Sektörde uzun zamandır faaliyet gösteren, ürünü hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki testlerden başarıyla geçmiş, ihracatçı kimliğe sahip ve ürün garantisinin arkasında durabilecek firmalar seçilmelidir. Bunların yanında panelleri kuracak olan EPC firmasının seçimi de büyük önem taşır. Firmanın geçmiş deneyimlerine dikkat edilmeli ve panellerden maksimum verim alabilecek projeleri sunabilecek yetkinlikte bir firma tercih edilmelidir.”