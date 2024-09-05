Güneşi tercih eden sanayici rekabet avantajı elde edecek
HT Solar Enerji Satış Ve Pazarlama Direktörü Emre Kulaç, güneş enerjisi sektöründe hızlı büyümenin birçok yatırımcının iştahını kabarttığını ve sektöre çok fazla oyuncu girdiğini belirterek, bu alana yatırım yapan sanayicinin rekabet avantajı elde edeceğini söyledi.
Recep ŞENYURT
Güneş enerjisi santrallerinin sürdürülebilir bir geleceğin inşasında yeşil döngüsel ekonomi modeline geçişte hem hızlı kurulabilen hem de ekonomik bir enerji kaynağı olarak dikkat çektiğini vurgulayan HT Solar Enerji Satış Ve Pazarlama Direktörü Emre Kulaç, HT Solar Enerji’nin yıllık 2 GW’lık güneş paneli üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin güneşten elde ettiği enerjinin yaklaşık yüzde 15’ini tek başına sağladıklarını, bu kurulu gücün 600 bin konutun ve yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşıladığını söyledi.
İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 güncel sonuçlarına göre HT Solar’ın; Türkiye’nin en büyük güneş paneli üreticisi olduğuna dikkat çeken Emre Kulaç, yaklaşık 400 milyon dolarlık yurt dışı satışıyla da İSO 500'de Türkiye’nin en çok ihracat yapan 35’inci firması olduğunu anımsattı. Yenilenebilir enerji alanının en büyük pazarlarından ABD’ye yılda 1 GW gücünde panel ihraç ederek buradaki pazar payının yaklaşık yüzde 3’üne hâkim olduklarını vurgulayan Emre Kulaç, “Ülkemizde ürettiğimiz panellerle dünya çapında 8 GW’lık kurulu güce ulaşarak bu alanda da öncü konumumuzu sürdürüyoruz” dedi.
Türkiye’nin güneş enerjisi alanında gelişimi ve ihracat hedefini büyütmesi açısından önemli olan ve katma değerli ürün kategorisinde yer alan güneş hücrelerinin yerli üretimini yaptıklarını aktaran Kulaç, ihracata paralel olarak hücre üretim kapasitesini de artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kulaç, “Hücre üretimi, panel üretimine kıyasla 4-5 kat daha yüksek bir ilk yatırım maliyeti gerektiriyor.
Bu alana yatırım yapmaya devam ederek hem iç pazardaki hem de ihracattaki rekabet üstünlüğümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Emre Kulaç, bu yıl içinde ABD’de yaklaşık 1,5 GW’lık yeni bir panel üretim hattı kurmayı planladıklarını, bu yatırımların yanında güneş panelleriyle birlikte depolama sistemlerini de yatırımcıya sunma konusunda çalışma yaptıklarını bildirdi.
“Rekabette avantajlı bir konuma sahibiz”
Güneş enerjisi sektöründe hızlı büyümenin birçok yatırımcının iştahını kabarttığını ve sektöre çok fazla oyuncu girdiğine vurgu yapan Emre Kulaç, Türkiye’de panel üretim kapasitesinin talebin 8-10 katına ulaştığını kaydederek şöyle devam etti: “Bu sektörde yatırdığınız ilk yatırım maliyetinin 2-2,5 katı kadar aylık işletme sermayesi ayırmanız gerekiyor. Birçok üreticinin maalesef bu gücü yok.
Bloomberg New Energy Finance tarafından piyasadaki yüzlerce güneş paneli üreticisi arasında şeffaf bir ayrım yapmak amacıyla geliştirilen TIER-1 listesinde 8 yıldır yer almamız güçlü bir finansal yapımızın olduğunu ortaya koyuyor. Ar-Ge yatırımlarımızla da hem ürün portföyümüzü çeşitlendirerek ihtiyaçlara uygun yenilikçi çözümler üretiyor hem de mevcut ürünlerimizin kalite ve verimliliğini artırıyoruz. Bu da bizi hem iç pazarda hem de ihracat ayağında rekabette avantajlı bir konuma yerleştiriyor.”
İnovatif ve teknolojik ürün yelpazesini genişletmek amacıyla yılda ortalama 10 milyon doların üzerinde Ar- Ge yatırımı yaptıklarını kaydeden Kulaç, alanında en son teknoloji kabul edilen TOPCon güneş panellerinin üretimini gerçekleştirdiklerini ifade etti.
TOPCon panellerin hem daha yüksek performans sunduğunu hem de daha verimli enerji üretimi fırsatı sağladığına işaret eden Kulaç, “Bu panellerimiz üst düzey anti-PID özelliği, çift yönlü enerji üretim performansı, düşük ışık performansı ve daha düşük güç kaybı ile günümüzün en ileri güneş paneli teknolojisi konumunda bulunuyor.
İleri teknolojiyle ürettiğimiz TOPCon güneş panellerimiz ile dünyada en iyi performans gösteren panel üreticilerini belirleyen Kiwa PVEL Top Performans listesinde birçok kez yer alarak ürünlerimizin kalitesini kanıtlarken, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 listesinde de 7 testin hepsinden başarıyla geçen Türkiye’deki tek, dünya çapında ise 9 firmadan biri olduk” diye konuştu.
“Esnek güneş panellerinin seri üretimine başladık”
Bu yıl, piyasaya yeni bir ürün daha sunduklarını açıklayan Kulaç, Ar-Ge’ye yaptıkları ciddi yatırımların sonucu olarak Türkiye’de esnek panellerin seri üretimini yapan ilk firma olmayı başardıklarını anlattı.
Kulaç, “Ülkemizde statik açıdan çok eski çatılara sahip birçok fabrika mevcut. Bu fabrikalara güneş enerjisi santrali kurmak için yatırımcıların genellikle komple çatı revizyonu yapması gerekiyordu ve bu da ekstra maliyetlere neden oluyordu. Esnek panellerimizle, statik açıdan uygun olmayan çatılar için bir çözüm sunmuş oluyoruz” dedi.
Bu panellerin yaklaşık 6 kg ağırlığıyla çok daha hafif olduğunu, kolayca taşınabildiğini ve esnek formu sayesinde düz olmayan yüzeylere de hızlıca uygulanabildiğini aktaran Kulaç, “Esnek paneller, sadece statik açıdan yetersiz veya membran çatılara sahip fabrikalar için değil, aynı zamanda tekne, yat, otobüs, araba, bungalov gibi son kullanıcıya hitap eden farklı alanlar için de rahatlıkla uygulanabiliyor” ifadelerini kullandı.
“Yeşil Mutabakat, AB ihracatçısını etkileyecek"
İklim değişikliğiyle mücadelenin artık herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Emre Kulaç, net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için döngüsel ekonomi ekseninde sanayicilerin, hem faaliyet gösterdikleri ülkelerin hem de ticaret yaptıkları bölgelerin kurallarına uymak zorunda kalacaklarını aktardı. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli bir parçası olan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın da (SKDM) bunlardan biri olarak AB ülkelerine ihracat yapan sanayicileri doğrudan etkileyeceğini anlatan Kulaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deneme sürecinin ardından mali yükümlülükleri 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olan SKDM kapsamında çelik, alüminyum, çimento, gübre gibi yoğun enerji tüketen sektör temsilcileri ihracat gelirlerinin etkilenmemesi için emisyonlarını azaltmak zorunda kalacak. Bu kapsamda tesislerinde güneş enerjisini tercih eden sanayiciler, hem rekabet avantajı elde edecek hem de sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atmış olacak.”
“Güneş paneli yatırımında ürün seçimi kritik önemde”
Emre Kulaç, güneş paneli seçiminin çok önemli olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: Yatırımcıların panel seçimi yaparken, son teknolojiyle üretilmiş ürünleri tercih etmesi büyük önem taşıyor. Yatırımcıların en son teknolojiye sahip TOPCon panelleri tercih etmeleri, gelecekte daha yüksek verimlilik sağlamalarında önemli olacaktır.
Yatırımcılar panel üreticisinin güçlü bir finansal altyapıya sahip olup olmadığını mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Sektörde uzun zamandır faaliyet gösteren, ürünü hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki testlerden başarıyla geçmiş, ihracatçı kimliğe sahip ve ürün garantisinin arkasında durabilecek firmalar seçilmelidir. Bunların yanında panelleri kuracak olan EPC firmasının seçimi de büyük önem taşır. Firmanın geçmiş deneyimlerine dikkat edilmeli ve panellerden maksimum verim alabilecek projeleri sunabilecek yetkinlikte bir firma tercih edilmelidir.”