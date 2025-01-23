“Güneşte 77 bin MW güç hedefi için mevzuat düzenlenmeli"
Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü, 2024 yıl sonunda 20 bin MW seviyesini aştı. GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, 2035 yılı için bu gücün 77 bin MW’a ulaştırılmasının hedeflediğini belirterek, ilave trafo kapasitesinin sağlanması ve mevzuat düzenlemelerinin bu hedefe ulaşmada önemli rol oynayacağını söyledi.
Recep ŞENYURT
Güneş enerjisi sektöründe geçen yılı değerlendiren Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, gelecek dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
2024 yılında lisanssız çatı ve arazi projelerine ilave olarak lisanslı hibrit proje ile birlikte yaklaşık 5 bin MW’lık bir büyüme sağlandığını anımsatan Erkan, geçen yıl kaydedilen bu ilerlemelerin, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımını yaygınlaştırma hedefleriyle uyumlu gerçekleştiğine dikkat çekti. Erkan, güneş enerjisi sektörünün 2024’te dengeli bir ilerleme dönemi sağladığını belirterek, gelecek yıllarda da geçen yıl olduğu gibi benzer büyüklükteki güneş projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.
“77 bin MW için her yıl 5 MW’ya ulaşılmalı”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın geçen yıl ekim ayında “Enerji Dönüşümü- Yenilenebilir Enerji 2035” hedefini açıkladığını vurgulayan Erkan, yenilenebilir enerjinin yol haritasında güneş enerjisinin her yıl 5 bin MW’lık kurulu güç artışıyla 77 bin MW seviyesine ulaşmasının hedeflendiğine dikkat çekti.
2035 hedefleri için ilave trafo kapasitesinin sağlanması ile mevzuat düzenlemelerinin sürekliliğinin kritik önem taşıdığına işaret eden Erkan, lisanslı güneş enerjisi santrali (GES) artı depolamalı projelerin hayata geçirilmesinin ve trafo kapasitelerinden muaf öz tüketim projeleriyle ilgili düzenlemelerin de sektörün sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayacağına değindi.
Hakan Erkan, GENSED’in önerdiği ve 2025 yılında yürürlüğe girmesi beklenen lisanssız santrallerde yeni bağlantı şeklinin (5.1.j), sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek yenilikçi bir çözüm olarak dikkat çektiğini anlattı. Bu modelin mevcut kapasite kısıtlarına takılmadan, aynı bağlantı noktasında şebekeye enerji vermeden ve mahsuplaşmaya tabi olmadan, çatı GES projelerinin öz tüketim amaçlı özel kapasite tahsisiyle hayata geçirilmesini mümkün kıldığına işaret eden Erkan, “5.1.j bağlantı şeklinin 2024’te Türkiye’nin enerji dönüşümü yol haritasına dahil edilmesi, sektörün ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespit edildiğini gösteriyor.
Bu model, işletmelere rekabet avantajı sağlayacak ve sektörün büyüme hedeflerini destekleyecektir. Yeni bağlantı şeklinin hızlı bir şekilde gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılarak hayata geçmesi sektörün uzun vadeli gelişiminde çok önemli olacaktır” dedi. Erkan, bu yıl ve sonrasında bu tür yenilikçi düzenlemelerin uygulanmasıyla sektörün dengeli bir büyüme yakalayacağını ve ülkemizin enerji dönüşümü hedeflerine daha hızlı ulaşması noktasında sağlam bir temel oluşturulacağını ifade etti.
“Yerli hücre üretiminde süre 6 ay uzatılmalı”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yayınlanan teşvik tebliğ kapsamında, ingot dilimleme aşamasından itibaren yerli üretim hücre kullanılmayan güneş enerjisi panellerinin teşvik kapsamı dışında bırakıldığını anımsatan Erkan, son tarih olarak verilen 28 Şubat 2025’in yatırımcılarda sıkıntı yarattığını söyledi. Erkan, “Yerli hücre üretiminin teşvik edilmesi sektörümüz için olumlu bir adım, ancak bu hedefe ulaşmak için yatırımcılara daha fazla süre tanınması gerekiyor. 28 Şubat, ihtiyaç olan kapasitede belirtilen şartlarda hücre üretimine geçiş için yeterli olmayacaktır. Bu sebeple mevcut teşvik sisteminin 6 ay uzatılarak 31 Ağustos 2025
olarak belirlenmesi hem hücre üreticilerinin gerekli alt yapılarını hazırlamaları hem de yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları açısından önemli” diye konuştu.
YEKA GES 2024 yarışmasıyla tahsis edilen 800 MW’lık kapasitenin sektörün genişleme fırsatlarını artıracağını, HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile yerli hücre üretimi ve yerli batarya üretimine ayrılan yaklaşık 7 milyar dolarlık bütçenin de sektörün teknoloji odaklı büyümesine ve yerli üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağına işaret eden Erkan, “YEKA ve HIT-30 gibi programlar, sektöre önemli fırsatlar sunuyor.
Ancak teşviklerin uzun vadeli ve daha kapsamlı hale getirilmesi, sektörün sürdürülebilir büyümesi için kritik öneme sahip. Enerji depolama teknolojilerinin desteklenmesi ve öz tüketim projelerine yönelik teşviklerin artırılması da sektörümüzün gelecekteki başarısı için kilit noktalar arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.
“10 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz”
GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, 2024 yılında güneş enerjisi kurulu gücünün yüzde 33’lük bir artışla 20 bin MW’ı aştığını ve bu kapasitenin yaklaşık 10 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeye ulaştığını bildirdi. 2035 yılına kadar 77 bin MW güneş kurulu güç hedefine ulaşmak için her yıl ortalama 5 bin MW GES kurulumunun gerektiğini aktaran Erkan, “2024’te sağlanan bu büyümeyi her sene gerçekleştirmeye devam etmemiz gerekiyor.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki bu gelişimi, yalnızca çevresel sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda enerji bağımsızlığı hedefine ulaşmayı da destekliyor. Bunun yanında, sektörde yerlilik oranlarının yüzde 70 seviyesine ulaşması, yerli üretimin artırılarak ekonomik fayda sağlanmasında önemli bir rol oynamakta. Güneş enerjisi ekipmanlarının yerli üretimi ve teknoloji kullanımının geliştirilmesiyle bu ilerleme daha da güçlenecektir” dedi.