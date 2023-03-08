Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 517 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 918 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 869 bin 685 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 477 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14 rüzgar santralleri izledi.

Dün 6 bin 237 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 29 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.