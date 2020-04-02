Güriş Holding rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde ilk sırada

02 Nisan 2020

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimi son dönemde ciddi oranda artış gösteriyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesi son 5 yılda 4 kat artarak toplam 16 GW düzeyine ulaştı. 2019 yılında kurulu gücün yüzde 48’i, elektrik üretiminin ise yüzde 43’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu belirtiliyor. MW100 Türkiye’nin raporuna göre en fazla kapasite artışı rüzgâr ve güneş santrallerinde yaşanırken, biyokütle ve jeotermal kaynaklara dayalı santrallerde de son dönemlerde hızlı bir artış görülüyor.

Türkiye’nin öncü enerji şirketlerinden Güriş Holding, ‘MW100 Türkiye Araştırması’nda; rüzgâr enerjisinden elektrik üreten firmalar arasında ilk sırada yer aldı. 2000 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında aktif olarak faaliyet gösteren Güriş Holding, 8 farklı rüzgâr enerji santrali ile toplamda 581 megavat kapasiteye ulaştı.

‘Türkiye’nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline inanıyoruz’

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman, “Türkiye’nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline inanıyoruz. İhtiyacımız olan enerjinin tamamını yerli ve milli kaynaklarla elde edebilmek mümkün. 2000 yılından bu yana enerji alanındaki yatırımlarımızı yenilenebilir enerjiye yönlendirdik. Amacımız ülkemizi, enerjiyi ithal eden değil ihracatını yapan bir konuma getirmek. Geçmişten bugüne yatırımlarımız ile her zaman öncü olduk. Dün olduğu gibi bugünde yenilenebilir enerji alanında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.