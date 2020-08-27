Güriş Kocatepe RES, tüm türbinlerini faaliyete geçirdi

27 Ağustos 2020

GÜRİŞ Holding, Afyon Sandıklı’daki Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali’ndeki son teknolojiye sahip türbinleriyle Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya devam ediyor. Kocatepe RES, 25 Adet türbiniyle toplamda 100 MWm elektrik üreterek sanayiciye, turizme, eğitime ve yöre halkına büyük destek olacak.

GÜRİŞ Holding tarafından yapımı ve yatırımı gerçekleştirilen, Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesinde yer alan 100 MWm Kocatepe RES’in tüm türbinleri elektrik üretimine başladı. Kocatepe Rüzgar Santrali’nde kullanılan Enercon türbinler (25 adetx4 MW E-126 EP3), 116 metre kule yüksekliği ve 127 metre kanat çapına sahip özel tasarımları sayesinde düşük ve orta güçteki rüzgarlarda bile yüksek güçte üretim yapabilme özellikleriyle farklılaşıyor.

GÜRİŞ, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı ve enerji faturasını önemli ölçüde azaltacak olan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda son derece önemli faydalar sağlamaya devam ediyor. GÜRİŞ Holding, tamamı yenilenebilir enerji olmak kaydıyla , Türkiye’de toplamda 896 MW güç ile ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yerli kaynaklardan milli enerji üretmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.