Halep’in enerjisi iki Türk şirketin elinde

Nagihan KALSIN

Suriye Enerji Bakan­lığı’na bağlı Halep İl Elektrik Şirketi Genel Müdürlüğü çıkardığı 166 sa­yılı kararname ile Ak Energy ve STE Elektrik’e tüm dağıtım hizmetlerinin idari operas­yonlarını denetleme yetkisi verdi. Belirlenen sıkı kriterler çerçevesinde Halep kırsalın­da yürütülecek olan denetim­lerin temel amacı, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan ilgili yasa ve yönetmelik­lerin eksiksiz bir şekilde uygu­lanmasını sağlamak. Halep İl Elektrik Şirketi, denetim sü­recinde kullanılacak teknik ekipman ve teçhizatı denetle­yici firmalara sağlayarak süre­ce tam destek verecek.

Kaçak kullanımla mücadele edilecek

Denetimler, yalnızca hizmet kalitesini değil, aynı zamanda elektrik altyapısının mevcut durumunu da mercek altına alacak. Hizmet sağlayıcı şir­ketlerin ekipmanlarını, elekt­rik bağlantılarını ve panola­rını denetime hazır tutmala­rı talep edilirken, sayaçların mühürlenmesi ve abonelik sözleşmelerinin düzenlenme­si gibi kritik idari işlemler de bu denetimlerin ayrılmaz bir parçası olacak. Duyurunun en dikkat çekici maddelerinden biri, Halep kırsalında yaygın olduğu bilinen kaçak elektrik kullanımı ve teknik usulsüz­lüklerle mücadele kararlılığı oldu.

Denetim ekipleri, saha­da aktif olarak görev yaparak tespit edilen tüm yasa dışı bağ­lantılar ve usulsüzlükler hak­kında derhal yasal işlem baş­latma yetkisine sahip olacak. Hizmet sunumunda yetersiz bulunan veya belirlenen stan­dartları karşılamayan şirket­lere karşı gerekli cezai yaptı­rımlar uygulanacağı da net bir dille ifade edildi. Bu adımla­rın, enerji kayıplarını en aza indirerek kamusal kaynakla­rın daha verimli kullanılması­nı ve adil bir elektrik dağıtım sisteminin tesis edilmesini amaçladığı belirtiliyor. Halep İl Elektrik Şirketi, hizmet kali­tesini artırmanın yanı sıra, va­tandaşların şikayetlerini da­ha etkin bir şekilde ele almak için de somut adımlar atıyor. Kırsal bölgelerdeki her ilçede şikayet kabul birimleri oluş­turulacak.

Bu birimler, abone­lerden gelen başvuruları ka­bul ederek Halep İl Elektrik Şirketi Genel Müdürlüğü’ne iletecek. Şirket bünyesinde ise Elektrik Denetim Birimi, Elektrik Mühendisliği Birimi, Sayaç Birimi ve Arıza Takip Birimi gibi yeni ihtisas birim­leri kurulacak. Halep İl Elekt­rik Şirketi genel merkezinde de bir şikayet değerlendirme ofisi hizmete girecek ve abo­nelere özel telefon hatları tah­sis edilecek. Ancak, yetkisiz kişilerden gelen başvuruların kabul edilmeyeceği ve resmi kimlik kartı taşımayan kişile­rin beyanlarına itibar edilme­yeceği konusunda vatandaşla­ra uyarı yapıldı.

Hedef elektrik hizmetlerini modernleştirmek

Duyurunun sonunda, kaçak elektrik kullanımında bulunanlar, kamu mallarına zarar verenler ve ölçümleri yanıltmaya çalışanlar hakkında yasal sürecin derhal başlatılacağı bir kez daha vurgulandı. Yapılan yeni düzenlemeler, 27 Temmuz 2025 tarihinde Halep’te kamuoyuna duyuruldu. Halep İl Elektrik Şirketi Genel Müdürü M. Mahmud Ahmed imzasıyla yayımlanan karar, bölgede elektrik hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve modernleştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.