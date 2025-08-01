Halep’in enerjisi iki Türk şirketin elinde
İki Türk şirketi, Halep kırsalındaki elektrik altyapısının ulusal standartlara uygunluğunu denetlemek üzere yetkilendirildi. Bu hamle, savaşın yıpratıcı etkilerini taşıyan bölgede enerji arz güvenliğini artırma ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunma hedefini taşıyor.
Nagihan KALSIN
Suriye Enerji Bakanlığı’na bağlı Halep İl Elektrik Şirketi Genel Müdürlüğü çıkardığı 166 sayılı kararname ile Ak Energy ve STE Elektrik’e tüm dağıtım hizmetlerinin idari operasyonlarını denetleme yetkisi verdi. Belirlenen sıkı kriterler çerçevesinde Halep kırsalında yürütülecek olan denetimlerin temel amacı, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan ilgili yasa ve yönetmeliklerin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Halep İl Elektrik Şirketi, denetim sürecinde kullanılacak teknik ekipman ve teçhizatı denetleyici firmalara sağlayarak sürece tam destek verecek.
Kaçak kullanımla mücadele edilecek
Denetimler, yalnızca hizmet kalitesini değil, aynı zamanda elektrik altyapısının mevcut durumunu da mercek altına alacak. Hizmet sağlayıcı şirketlerin ekipmanlarını, elektrik bağlantılarını ve panolarını denetime hazır tutmaları talep edilirken, sayaçların mühürlenmesi ve abonelik sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi kritik idari işlemler de bu denetimlerin ayrılmaz bir parçası olacak. Duyurunun en dikkat çekici maddelerinden biri, Halep kırsalında yaygın olduğu bilinen kaçak elektrik kullanımı ve teknik usulsüzlüklerle mücadele kararlılığı oldu.
Denetim ekipleri, sahada aktif olarak görev yaparak tespit edilen tüm yasa dışı bağlantılar ve usulsüzlükler hakkında derhal yasal işlem başlatma yetkisine sahip olacak. Hizmet sunumunda yetersiz bulunan veya belirlenen standartları karşılamayan şirketlere karşı gerekli cezai yaptırımlar uygulanacağı da net bir dille ifade edildi. Bu adımların, enerji kayıplarını en aza indirerek kamusal kaynakların daha verimli kullanılmasını ve adil bir elektrik dağıtım sisteminin tesis edilmesini amaçladığı belirtiliyor. Halep İl Elektrik Şirketi, hizmet kalitesini artırmanın yanı sıra, vatandaşların şikayetlerini daha etkin bir şekilde ele almak için de somut adımlar atıyor. Kırsal bölgelerdeki her ilçede şikayet kabul birimleri oluşturulacak.
Bu birimler, abonelerden gelen başvuruları kabul ederek Halep İl Elektrik Şirketi Genel Müdürlüğü’ne iletecek. Şirket bünyesinde ise Elektrik Denetim Birimi, Elektrik Mühendisliği Birimi, Sayaç Birimi ve Arıza Takip Birimi gibi yeni ihtisas birimleri kurulacak. Halep İl Elektrik Şirketi genel merkezinde de bir şikayet değerlendirme ofisi hizmete girecek ve abonelere özel telefon hatları tahsis edilecek. Ancak, yetkisiz kişilerden gelen başvuruların kabul edilmeyeceği ve resmi kimlik kartı taşımayan kişilerin beyanlarına itibar edilmeyeceği konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.
Hedef elektrik hizmetlerini modernleştirmek
Duyurunun sonunda, kaçak elektrik kullanımında bulunanlar, kamu mallarına zarar verenler ve ölçümleri yanıltmaya çalışanlar hakkında yasal sürecin derhal başlatılacağı bir kez daha vurgulandı. Yapılan yeni düzenlemeler, 27 Temmuz 2025 tarihinde Halep’te kamuoyuna duyuruldu. Halep İl Elektrik Şirketi Genel Müdürü M. Mahmud Ahmed imzasıyla yayımlanan karar, bölgede elektrik hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve modernleştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.