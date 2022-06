Hanehalkının enerjide yıllık faturası 650 milyar dolar azalır

Takip Et

Hilal SARI

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Danimarka’nın Sønderborg kentinde gerçekleşen Enerji Verimliliği Konferansı, 25 ülkenin iklim ve çevre bakanlarını bir araya getirerek mevcut enerji krizinde hükümetlerin acil hangi adımları atabileceğine dikkat çekti. Etkinliğin ana sponsoru Danimarka merkezli mühendislik şirketi Danfoss’un Başkan ve CEO’su Kim Fausing’in ifadeleriyle “En yeşil enerji, kullanmadığımız enerji” ve enerji veriminde artışın önemli bir kısmı, tüketimi azaltıcı önlemlerden gelecek. IEA ve Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı ev sahipliğinde, Danfoss’un desteğiyle gerçekleşen etkinlikte, enerji verimliliğinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle her zamankinden daha kritik hale geldiği de vurgulandı.

7. Yıllık Küresel Enerji Verimliliği Konferansı sırasında yayınlanan IEA raporuna göre “Hükümet ve şirketlerin hızla adım atması halinde, küresel enerji kullanımı ‘Çin’in toplam enerji tüketimi kadar’ azaltılabilir. IEA tarafından yapılan analize göre enerji verimliliği artış hızını yüzde 2’den yüzde 4’e çıkarmak, bu on yılın sonu itibariyle karbon emisyonlarını her yıl 95 exajoules düşürebilir, bu da Çin’in yıllık enerji kullanımına denk geliyor. Böyle bir verim artışı IEA raporuna göre 2030 itibariyle karbon emisyonlarını her yıl ilave 5 milyar ton daha düşürebilir.

AB'nin Rusya’dan ithal ettiğinin dört katı bir tasarruf sağlanabilir

Raporda hükümetlere, iş dünyasına ve tüketicilere yönelik verim tavsiyeleri bulunuyor. İlave verim çalışmalarının küresel enerji harcamalarını azaltacağı vurgulanan rapora göre sadece hanehalkları on yılın sonu itibariyle enerji faturalarını verim artışları sayesinde her yıl 650 milyar dolar düşürebilir. IEA analizine göre dünya genelinde hanehalkları ısıtma ve air-co kullanımını azaltırsa, doğalgaz tüketiminde AB’nin geçen yıl Rusya’dan ithal ettiğinin dört katı bir tasarruf sağlanabilir. Petrol tüketiminin azaltılmasına ilişkin verim tavsiyeleri ise günde 30 milyon varil petrol tüketimi tasarrufu sağlayabilir.

"1970'lerin petrol krizi de verimde ilerleme getirmişti"

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, konuya ilişkin açıklamasında “Enerji verimliliği, dünyanın en acil sorunlarının bir çoğu için kritik öneme sahip bir çözüm: Enerji tedariğimizi daha uygun maliyetli, daha güvenli ve daha sürdülebilir hale getiriyor.” Ancak Birol’un ifadeleriyle “Hükümet ve şirket liderleri açıklanamayacak bir şekilde, bu konuda tam anlamıyla harekete geçemiyor.”

“Adım atmazsak yıllarca bedel ödeyeceğiz”

IEA Direktörü Birol, 1970’lerde yaşanan petrol şoklarının enerji verimliliği konusunda çok büyük ilerlemelerle sonuçlandığını belirtiyor ve ekliyor: “Bugün yaşanan küresel enerji krizine verilecek tepkinin merkezinde de verimliliğin olması şart. IEA Küresel Enerji Verimliliği Konferansı’nda bir araya gelen liderler bu zirveyi verimde vitese basılan bir ana dönüştürmeli. Aksi takdirde mevcut enerji krizine düzgün şekilde tepki veremeyecek ve yıllarca bedel ödeyeceğiz.”

"Rusya'dan bağımsızlaştıracak ve iklim hedeflerine yaklaştıracak"

Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Dan Jørgensen, IEA konferansında yaptığı konuşmada “Artık konu enerji verimi daha yüksek çözüm ve teknolojileri kullanıp kullanmamak değil, bu çözümleri nasıl kullanacağımız” diyor. Rus petrol ve doğalgazından tamamen bağımsızlaşmanın yolunun enerji verimini artırmaktan geçtiğini vurgulayan bakan, bu adımların sıfır karbon hedefl erine de yaklaştıracağını belirtti. Jørgensen, Sønderborg’da dünyanın farklı yerlerinden ve farklı sektörlerden enerji ve iklim kriziyle mücadele eden liderleri bir araya getiren konferans için ise doğru yönde önemli bir adım” dedi.

"En yeşil enerji, kullanmadığımız enerji"

Konferansın ana sponsoru Danfoss’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kim Fausing ise enerji verimliliğini artıracak teknolojilerin tüm sektörlerde mevcut olduğunu ve beklemeye gerek olmadığını vurguladı. Fausing, “Eğer iklim hedefl erini tutturmak istiyorsak, enerji verimliliği önlemleri önceliklendirmeli. IEA’nin net sıfır karbon senaryosuna göre azaltılması gereken karbon emisyonlarının üçte biri enerji verimliliği alanlarında yaşanan iyileşmelerden gelmek zorunda. Ancak iyi haber, tüm sektörlerde enerji verimini artıracak çözümler var. Beklememize gerek yok. Harekete geçmeliyiz çünkü en yeşil enerji kullanmadığımız enerji.” Reel sektörden, fi nans dünyasından, uluslararası kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından da katılım gerçekleşen konferansta Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’nın fosil yakıtlarından bağımsızlaşmak isteyen ekonomilere 1970’lerden bu yana yaşanan en büyük enerji krizinde hangi adımlar atabilecekleri aktarıldı. IEA’nin konuya ilişkin analizinde tüketicilerin enerji fi yatları altında ezildiği ve enerjinin en önemli enfl asyon girdiği olmaya devam ettiği bir dönemde hükümetlere ve şirketlere önemli politika tavsiyeleri yapılıyor:

1. Enerji verimi adımlarını ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları nedeniyle önceliklendirin.

2. Enerji verimliliğinin istihdam potansiyelini gerçekleştirmek için harekete geçin.

3. Enerji verimliliği çözümlerine talebin artmasını sağlayın.

4. Finans sektörünü verim adımlarını ölçeklendirmek için mobilize edin.

5. Enerji yönetimini iyileştirmek için dijital inovasyonların gücünü kullanın.

6. Kamu sektörü, enerji verimliliği çözümleri konusunda örnek teşkil edip önden gitmeli.

7. Toplumun tüm kesimleriyle - yerel yönetimlerle, şirketlerle, yerel topluluklarla - diyalog kurarak ilerleyin.

8. Verim adımlarının merkezinde insan var. Tüketici davranışlarından elde edilecek içgörüleri daha etkili politikalar uygulamak için kullanın.

9. Uluslararası işbirliğini güçlendirin.

10. Enerji verimliliği konusunda küresel rekabet yaratın.

AB, Rus gazından nasıl bağımsızlaşır?

■ Rusya ile yeni doğalgaz tedarik anlaşması imzalamayın.

■ Rus gazı yerine alternatif kaynaklardan alım yapın.

■ Minimum gaz depolama zorunluluklarıyla pazar direnci sağlayın.

■ Yeni rüzgar ve güney enerjisi projelerini hızlandırın.

■ Biyoenerji ve nükleer gibi düşük emisyonlu kaynakların mevcut tesislerinde üretimi artırın.

■ Kırılgan elektrik tüketicilerini yüksek fiyatlardan korumak için kısa vadeli önlemler alın.

■ Gaz kazanlarını ısı pompalarıyla değiştirin.

■ Binalarda ve sanayide enerji verim artışlarını hızlandırın.

Hükümetlere, şirketlere ve bireylere 'verim' tavsiyeleri

Tüketicilerin farkındalığının yükseltilmesi ve enerji tüketimini azaltmak için bireylerin neler yapabileceği konuları da konferansta ele alınan önemli başlıklar oldu. IEA, petrol tüketimini azaltmak amacıyla hazırladığı “10 maddelik petrol kullanımını azaltma planı” ve tüketicilere ne gibi sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken “Üzerime düşeni yapıyorum” başlıklı çalışmaları, Türkiye gibi enerji faturası yüksek ülkeler için de kritik öneme sahip verim tavsiyeleri içeriyor. IEA’nin AB’ye Rusya’dan aldığı doğalgazı üçte bir oranında azaltmasını sağlayacak başka bir “10 maddelik plan” da mevcut.