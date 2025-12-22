Harbour Energy, LLOG Exploration’ı 3,2 milyar dolara satın alıyor

Harbour Energy, derin deniz petrol ve gaz arama-üretim şirketi LLOG Exploration’ı satın alarak faaliyet alanını Meksika Körfezi’ne genişletiyor. Anlaşma kapsamında Harbour Energy, 2,7 milyar doları nakit, 500 milyon doları ise kendi hisseleriyle ödeyecek.

Zengin derin deniz rezervleri

BP, Shell ve Chevron gibi enerji devlerinin faaliyet gösterdiği Meksika Körfezi; zengin derin deniz rezervleri, ABD altyapısına kolay erişim ve uzun vadeli üretim potansiyeliyle öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın yenilenebilir enerji yerine petrol ve gaz aramalarını destekleyen politikaları da bölgenin cazibesini artırdı. LLOG, ABD hükümetinin 2023’ten bu yana düzenlediği ilk petrol ve gaz sondaj hakkı satışında kazanan şirketlerden biri olmuştu.

Üretim hedefi: Günlük 500 bin varil

Bu satın almanın Harbour Energy’nin toplam üretimini on yılın sonuna kadar günlük yaklaşık 500 bin varil petrol eşdeğerine çıkarması bekleniyor. Anlaşma tamamlandığında, LLOG’un ana şirketi LLOG Holdings, Harbour Energy hisselerinin yüzde 11’ine sahip olacak; mevcut hissedarlar ise yüzde 89’u elinde tutacak. Satın alma haberinin ardından Harbour Energy hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti.