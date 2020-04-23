Havalimanı’ndaki sahra hastanesinin enerjisi Trafo1920’den

23 Nisan 2020

İSTANBUL-DÜNYA

Covid-19’la mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda inşa edilen sahra hastanesine enerji sağlayacak trafo merkezi tamamlanarak bugün (23 Nisan 2020) teslim edildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden 1000 yataklı pandemi hastanesinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere bir hafta içinde trafo merkezini tesis ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda teslim etti. TBMM’nin 100’üncü yılı nedeniyle trafoya da ‘1920’ numarası verildi.

Covid-19 salgınından etkilenen hastalara hizmet sunmak üzere İstanbul’da biri Sancaktepe, diğeri ise Atatürk Havalimanı sahası olmak üzere 1000’er yataklı iki sahra hastanesi inşa ediliyor.