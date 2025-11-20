Helikopter destekli yüksek gerilim mesaisi

Türkiye genelinde 76 bin kilometreyi aşan elektrik iletim hatları, kış aylarında yaşanabilecek arızaların önüne geçmek için yoğun bakım ve onarım programına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), hatların güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla helikopter destekli bakım operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda özel eğitimli 25 kişilik uzman ekip, helikoptere bağlı bir sepetle metrelerce yükseğe çıkıyor ve 154 bin ile 400 bin volt seviyesindeki yüksek gerilim hatlarında görev yapıyor. Ekipler, sonbahar aylarından itibaren özellikle kar ve buz yükünün risk oluşturduğu bölgelerde yoğun şekilde çalışarak hatlardaki arıtıcılar, damperler, ikaz küreleri ve bağlantı elemanlarının bakım ve değişimlerini gerçekleştiriyor.

Bakım süreleri önemli ölçüde kısalıyor

Operasyon sırasında hava koşulları, hat gerilimi ve rüzgâr gibi kritik değişkenler sürekli takip edilerek hem personel güvenliği sağlanıyor hem de hatların işletme sürekliliği korunuyor. En dikkat çekici noktalardan biri ise bu çalışmaların enerji akışını kesmeden yapılabilmesi. Böylece hem elektrik iletimi aksamıyor hem de bakım süreleri önemli ölçüde kısalıyor.

TEİAŞ ekipleri bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin bakım, montaj ve onarım operasyonunu başarıyla tamamladı. Helikopter destekli bu yöntem sayesinde zaman ve iş gücü verimliliği artarken, kış koşullarına karşı ülke genelinde enerji arz güvenliği güçlendiriliyor.